La Mauritanie célébrera, demain, vendredi, le 1er mai dans des conditions particulièrement difficiles

La Mauritanie célébrera, demain, vendredi, 1er mai, la fête internationale du travail dans des conditions particulièrement difficiles marquées par la pandémie du Corona virus COVID 19. A cette occasion, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration, M. Camara Saloum Mohamed, a prononcé un discours dans lequel il a souligné la priorité qu’accorde le gouvernement à la garantie des droits fondamentaux au travail et plus spécifiquement au profit des travailleurs susceptibles de précarité.





Il a également rappelé la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail afin d’assurer une application rigoureuse de la législation du travail et de la sécurité sociale, dont la rénovation est très avancée.



Au plan juridique, le ministre a précisé que l’amélioration de l’arsenal juridique constitue une priorité constante de son département, afin de se conformer aux instruments internationaux dont la Mauritanie est partie prenante et d’améliorer davantage les conditions de vie des travailleurs.

Voici le texte intégral du discours du ministre :



« Chères sœurs travailleuses,

Chers frères travailleurs,

Aujourd’hui, à l’instar des autres pays du monde, nous célébrons la fête internationale du travail dans des conditions particulièrement difficiles marquées par la pandémie du Corona virus COVID 19.



En ce jour mémorable, qui a consacré le couronnement de la lutte des travailleurs pour plus de liberté et de justice sociale, je vous vous adresse mes meilleurs vœux et vous souhaite une bonne fête du travail.

C’est le lieu de rappeler que les engagements de son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed OULD Cheikh El Ghazouani consignés dans son programme électoral pour la période 2019-2024, mis en œuvre par le gouvernement de son Excellence le Premier Ministre Monsieur Ismail Ould Bedde OULD Cheikh Sidiya, en matière de refonte de la législation sont des instruments pour renforcer les acquis et asseoir les bases d’une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs.



Malgré le contexte particulier des actions inscrites dans le plan d’action annuel, ont pu être réalisées grâce à un partenariat constructif avec les employeurs et les travailleurs avec lesquels des concertations régulières sont organisées pour faire valoir l’intérêt supérieur de notre nation d’une part, et de nos partenaires au développement, d’autre part.



Chères sœurs travailleuses,

Chers frères travailleurs,

Dans ce cadre, au cours de ces derniers neuf (9) mois, depuis la désignation du Gouvernement, la priorité a été accordée à la garantie des droits fondamentaux au travail et plus spécifiquement au profit des travailleurs susceptibles de précarité. C’est ainsi que ;

• Le projet de lutte contre le travail forcé communément connu par BRIDGE, mis en place grâce à l’appui du BIT et du Département Américain chargé du Travail (US DOL), pour mettre en œuvre la convention N°29 de l’OIT sur la travail forcé et son protocole de 2014, a pu enclencher d’importantes actions au profit des populations cibles aussi bien dans le milieu du travail mais aussi au profit des wilayas en terme de sensibilisation, de formation et de renforcement de capacités.

• La poursuite de la mise en œuvre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANET RIM) dédié à la lutte contre le travail des enfants. Cet ambitieux projet, qui vise à protéger nos générations futures contre les dangers qui découlent de cet abominable phénomène, vise à mettre en œuvre les conventions internationales du travail N° 138 et 182 de l’OIT relatives au travail des enfants ;

• Le projet de renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail continue à bénéficier d’une attention particulière afin d’assurer une application rigoureuse de la législation du travail et de la sécurité sociale, dont la rénovation est très avancée;

• L’amélioration continue de l’arsenal juridique a continué à constituer une priorité constante de notre Département afin de se conformer aux instruments internationaux dont la Mauritanie est partie et améliorer les conditions de vie des travailleurs;

• Le rapprochement des services de l’administration du travail des usagers à travers l’ouverture des deux (2) nouvelles inspections du travail au Tagant et au Guidimaka, achevant ainsi la couverture de l’ensemble du territoire national ;

• La poursuite du dialogue social entre les représentants des partenaires sociaux et ceux des administrations publiques concernées afin de renforcement des capacités du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) et sa redynamisation ;

• La feuille de route convenue avec les partenaires sociaux pour déterminer la représentativité des organisations syndicales sera revue afin de cibler les points d’achoppement qui retardent sa mise en œuvre;

• Le parachèvement de la réforme relative à la main d’œuvre portuaire (dockers) afin d’assainir définitivement la situation de milliers d’occasionnels et les sortir de la précarité de l’emploi.

• La finalisation de la régularisation du Personnel Non Permanent (PNP) de l’Etat dont la situation est dans ses phases terminales;

• L’amélioration continue des prestations fournies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui couvre désormais l’ensemble du territoire national avec l’ouverture d’une nouvelle agence au Tagant;

• L’amélioration des prestations de l’Office National de la Médecine du Travail et la réorientation de ses missions à plus de prévention afin de lutter en amont contre les risques professionnels dont les travailleurs peuvent être victimes et ainsi renforcer notre système national de santé et de sécurité au travail.

Chères sœurs travailleuses,

Chers frères travailleurs,

Il s’agit là des principaux acquis réalisés au profit de nos travailleurs que nous allons continuer, incha allah, grâce à notre engagement collectif, notre volonté commune et notre responsabilité partagée à faire une Mauritanie prospère et libre.

Avant de terminer, il me plait de vous présenter les sincères remerciements du Gouvernement quand à votre participation citoyenne à la lutte contre la pandémie Corona virus, pour que notre pays retrouve l’équilibre et l’harmonie indispensables à son développement.

Vive la fête du 1er mai,

Vive les travailleuses et travailleurs mauritaniens,

Vive la Mauritanie libre et prospère.

JE VOUS REMERCIE ».