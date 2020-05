Nouakchott- Dans le cadre d’un vaste effort de prévention, de dépistage et de réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, le gouvernement des États-Unis a accordé un financement de 250 000 dollars à l’UNICEF en Mauritanie. Ce montant fourni à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), soutiendra le plan de réponse au COVID-19 du gouvernement mauritanien dans les domaines suivants :

· Prévention et contrôle des infections, en particulier dans les établissements de santé ;

· Soutien en communication pour mieux informer les mauritaniens sur les mesures à prendre pour prévenir et combattre la propagation du virus ; et

· Fourniture d’équipements d’hygiène essentiels pour le lavage des mains et le traitement des déchets médicaux ;

« Nous sommes fiers d’aider le gouvernement mauritanien à mettre en œuvre son plan efficace de réponse au COVID-19, a déclaré à ce sujet l’ambassadeur des États-Unis en Mauritanie, Michael Dodman, ajoutant que grâce à ce projet et à d’autres initiatives, les États-Unis poursuivent leur long et fructueux partenariat avec la Mauritanie en vue d’améliorer la santé et le bien-être du peuple mauritanien.

Il importe de noter qu’au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi au total 424 millions de dollars d’aide à la Mauritanie, dont 27 millions de dollars d’assistance dans le domaine de la santé. De 2015 à 2017, les États-Unis ont formé et soutenu plus de 100 professionnels de la santé mauritanienne à travers le programme de formation épidémiologique de première ligne (FETP) et le soutien à la prévention et au contrôle des infections. A cela s’ajoutent les programmes de fourniture d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, qui ont mieux préparé le pays à faire face à plusieurs épidémies telles que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHF), l’Ebola et actuellement la pandémie de COVID-19.

Pendant des décennies, les États-Unis ont été le plus grand donateur mondial d’assistance bilatérale en matière de santé publique. Depuis 2009, le contribuable américain a généreusement offert plus de 100 milliards de dollars en assistance sanitaire au reste du monde et près de 70 milliards de dollars en aide humanitaire. Cette générosité se reflète à travers nos contributions aux budgets de plusieurs organisations multilatérales importantes, dont notamment :

– Le soutien américain à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui s’élève à près de 1,7 milliard de dollars. Ce soutien est essentiel pour l’avenir, car les réfugiés sont particulièrement vulnérables à la pandémie de COVID-19.

– Les contributions américaines au Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en 2019 ont totalisé plus de 700 millions de dollars. Les activités vitales que mène l’UNICEF depuis des années, telles que les campagnes de vaccination, la formation et l’assistance en matière de santé et d’assainissement, ont permis de sauver de nombreuses vies humaines.

Et parce qu’une menace de maladie infectieuse qui se déclare n’importe où peut devenir une menace partout, les États-Unis ont lancé un appel aux autres donateurs afin de contribuer à l’effort mondial de lutte contre le COVID-19.

Nouakchott, le 5 mai 2020

Ambassade des États-Unis en

Mauritanie