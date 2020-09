Mauritanie: la conférence ministérielle consacrée à la « Grande Muraille Verte » débute aujourd’hui

Nouakchott, 07 sept. – La ministre mauritanienne de l’Environnement et du Développement durable, Mariem Bekaye, présidera aujourd’hui une conférence ministérielle consacrée à la Grande Muraille Verte, qui réunira 11 pays africains et les Nations Unies.

Cette conférence, qui se déroulera par vidéoconférence, comprendra le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le Commissaire de l’Union africaine à l’économie rurale et à l’agriculture et le Secrétaire exécutif de l’Agence de la Grande Muraille. Il y aura également des partenaires techniques et financiers pour le projet, qui couvre 11 pays africains de la Mauritanie au Soudan, ainsi que les organisations régionales et internationales impliquées dans le projet. La présence d’Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a également été officiellement annoncée. La zone sahélienne traversée par ce projet connaît des défis importants, notamment le changement climatique qui entraîne désertification et sécheresse, tandis que plusieurs pays de la sous-région ont connu des inondations ces dernières semaines suite à de fortes pluies qui ont causé des dégâts importants notamment au Soudan et au Niger.