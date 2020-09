Gorgol : Le ministre du développement achève sa visite

Le ministre du Développement rural, M. Dy Ould Zein, a achevé, vendredi, sa visite au Gorgol, après avoir pris connaissance de l’état des infrastructures hydrauliques suite aux importantes pluies qui se sont abattues dans la région.





Contacté par l’AMI, le directeur de la SONADER, M. Ba Abdoulaye, a déclaré l’AMI qu’un comité technique de sa société s’attèle à l’évaluation du niveau d’eau du barrage de Voum Ligleita et un autre relevant de la direction de l’aménagement rural et de la société sino hydro travaille sur la côté d’eau dans le Oued du Gorgol noir et celui du fleuve Sénégal.



Les deux comités évaluent les cours d’eau toutes les deux heures pour s’assurer que la situation est toujours sous le contrôle.



Ils travaillent en coordination avec le wali du Gorgol et le conseiller du ministre chargé de l’aménagement rural.