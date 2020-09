Point de presse sur la coupure d’eau due à un problème électrique

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement par intérim, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh, a organisé, vendredi soir à Nouakchott, un point de presse dans le cadre de l’exécution des instructions du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani relatives au respect du principe de la transparence dans la gestion des affaires publiques et visant à informer les populations de tout ce qui se rapporte à leur vie quotidienne.

Il a ajouté que la tenue de ce point de presse vise à parler des mesures prises pour résoudre le problème de coupure d’eau au niveau de Nouakchott, précisant qu’une telle situation est due à une panne électrique dans la centrale de Beni Naji, dans la moughataa de Keur Macène, causée par des pluies accompagnés de vents forts dans la zone où se trouve le réseau électrique.



Le ministre a noté que dès le début du problème, des équipes techniques de Felou, responsable de l’exploitation de Manantali, appuyées par la SOMELEC et la SNIM sont intervenues sur le terrain et qu’il espère que le problème soit en cours de résolution, étant donné que l’opération de pompage de l’eau a effectivement débuté de nouveau.



Le ministre a précisé qu’une fois l’électricité totalement rétablie, il sera procédé au pompage et au traitement de l’eau pour le remplissage des trois châteaux d’eau, d’une capacité de 150 000 m3 qui approvisionnent la ville de Nouakchott par 110 000 m3 par jour à partir de l’Aftout Essahli, en plus de 18 000 m3 venant d’Idini quotidiennement et qui approvisionnent la moughataa de Toujounine.



Le ministre a affirmé que dès la panne, des mesures ont été prises dont l’élargissement de l’utilisation de l’eau venant d’Idini pour pouvoir approvisionner les moughataas d’Arafat et de Toujounine ainsi que la localité de « Tarhil », soulignant que les autres moughataas de Nouakchott seront approvisionnées par les citernes de la Société Nationale de l’eau (SNDE), de l’Armée et d’autres citernes louées.



Il a souligné que le département accorde un intérêt particulier aux centres hospitaliers, aux centre de santé et aux institutions vitales, appelant à rationaliser les ressources en eau dans la conjoncture actuelle.



Il a en outre indiqué que ce problème est causé par un manque de planification et l’absence d’analyse des dangers et de recherche des solutions appropriées à ces dangers dans les projets économiques et dans de nombreux secteurs vitaux comme l’eau, l’électricité et l’approvisionnement du pays en hydrocarbures.



Il a estimé que cette crise dans son ensemble est due au manque de planification, estimant qu’il est inacceptable que la capitale du pays compte totalement sur une seule ligne haute tension exposé aux aléas du temps.



Le ministre a enfin indiqué qu’en plus des efforts déployés actuellement pour résoudre ce problème, des solutions sont en train d’être trouvées pour l’installation davantage de groupes électriques à Beni Nagi pour éviter dans l’avenir de telles coupures d’eau.