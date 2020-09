Le comité interministériel chargé des situations d’urgence et des inondations s’est réuni, vendredi à Nouakchott, sous la présidence du Premier ministre, M.Mohamed Ould Bilal.



Au cours de la réunion, le comité a suivi un compte rendu détaillé de la visite effectuée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à Adelbeghrou et à Bassikounou.



Le rapport fait état la situation dans ces localités, les engagements pris par le Président de la République pour apporter des solutions aux difficultés que rencontrent les populations sinistrées et les instructions qu’il a données à cet effet aux départements concernés.



Les ministres ont noté, chacun en ce qui le concerne, les actions à entreprendre immédiatement pour exécuter ces instructions.



Dans le même contexte, le comité a suivi une communication sur l’état de la ville de Rosso, suite à la visite effectuée sur place, au nom du Président de la République, par le Ministre de la Défense Nationale et Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie.



Le Comité a fait le point sur les interventions rendues nécessaires dans d’autres localités du territoire national également touchées par les inondations.



Enfin, le Comité a décidé :



-de poursuivre les actions urgentes engagées pour soulager les populations victimes des inondations notamment, la distribution de vivres, de tentes, de cash transfert, le drainage des eaux et l’assainissement des zones inondées et le rétablissement de la circulation sur les axes routiers affectés ;



-et de faire étudier par les ministères concernés, les mesures à entreprendre à moyen terme pour éviter la reproduction de telles situations dans ces localités.