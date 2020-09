Inondations à Rosso, en Mauritanie, en septembre 2020. RFI/Salem Mejbour

Les inondations consécutives aux pluies diluviennes enregistrées les 6 et 9 septembre dans la ville de Rosso au sud de la Mauritanie, sur la rive du fleuve Sénégal, continuent de bloquer la circulation automobile en centre-ville, et rend difficile la desserte de la périphérie. Une situation qui affecte à la fois les populations et les automobilistes.

RFi

Avec notre envoyé spécial à Rosso, Salem Mejbour Salem

Les habitants de Rosso n’en ont pas encore fini avec les désagréments. Les maisons construites dans des zones inondables sont toujours submergées. Des quartiers entiers sont isolés. De larges et profondes marres empêchent la circulation automobiliste. Les chauffeurs, malgré leur connaissance de la ville, ne peuvent les esquiver pour récupérer des clients.

« Les voies d’accès menant aux différents quartiers sont inondées, se désole Med Abdall, transporteur. Les eaux ont même endommagé le goudron dans plusieurs endroits de la ville. Avant le déluge, j’avais l’habitude de sillonner les quartiers en faisant de nombreuses navettes chaque jour avec cette vieille Renault que vous voyez. Mes clients m’appellent souvent pour venir les chercher mais là, tout est bloqué. »

RFI