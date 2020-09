Le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Ould Sid Ahmed, a effectué une visite dans la ville de Rosso, au cours de laquelle il s’est informé des efforts des organisations de jeunesse relevant de son secteur qui procèdent au pompage des eaux de pluie, à l’ensevelissement des étangs et des marécages et au désenclavement de certains quartiers résidentiels de la ville.

Dans le village de Trig Emoura, relevant du centre administratif de Nteikane dans la wilaya de Rkiz, le ministre a également supervisé la distribution de vivres, de tentes et d’articles ménagers pour 138 familles touchées par les récentes pluies fournis par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire.

Dans la moughataa de Rkiz, le ministre a tenu une réunion avec des organisations de jeunesse, au cours de laquelle il a déclaré que le but de la visite est de consulter les jeunes dans les domaines d’intervention respectifs et d’écouter le problème et les préoccupations des jeunes, ajoutant que l’emploi fait partie d’un programme prioritaire et que le ministère travaille à augmenter les bénéficiaires « Mon projet, mon avenir » dans les moughataas de la wilaya, en plus d’autres projets.

La visite comprend également la moughataa de Mederdra, où le ministre a tenu une réunion avec les organismes de jeunesse, afin d’en expliquer les objectifs et les résultats escomptés.

Partout où il s’est rendu, le ministre a écouté les doléances et les problèmes des jeunes, qui s’articulent principalement autour du chômage, du souhait de créer des projets générateurs de revenus et de leur participation à la construction du pays.

Dans son discours, le ministre a dit que cette aide s’inscrit dans le cadre des instructions des hautes autorités du pays pour aider les groupes vulnérables de la société.

Le ministre a déclaré que la wilaya est aux côtés des personnes touchées à Rosso, appréciant les efforts déployés par les associations de jeunesse dans le domaine du bénévolat.

Il a ajouté que le programme « Taahoudati », que le gouvernement de du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, s’emploie à mettre en œuvre, garantira l’égalité entre tous les citoyens, soulignant l’importance de l’unité nationale et de la cohésion sociale entre les différentes composantes de la société.

Le ministre a appelé les regroupements villageois à lutter contre la sédentarisation aléatoire afin de bénéficier des services publics, et a déclaré que les instructions recommandent d’accélérer la mise en œuvre des projets générateurs de revenus au profit des jeunes afin de les intégrer dans la vie active.

À son tour, le Wali du Trarza, M. Moulay Brahim Ould Moulay Brahim, a apprécié la visite du ministre pour s’informer de près des problèmes de la jeunesse dans la wilaya.

Pour sa part, le maire de la municipalité de Nteikane, M. Ciré Kane, a souligné l’importance de cette initiative louable.

Quant au maire de Rkiz, M. Mohamed Ould Ahmedoua, il a remercié la délégation, soulignant l’importance et la diversité des talents au sein de la jeunesse de la commune.

Le ministre était accompagné lors de cette visite par le Wali du Trarza, M. Moulay Brahim Ould Moulay Brahim, et les responsables des services de sécurité.