Le premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal a reçu, jeudi, l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar. Selon l’agence mauritanienne d’information, les deux responsables ont abordé les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et le Maroc et les moyens de les développer.

Ont pris part à cette réunion, Sidi Ould Moulay Ezzin, directeur du cabinet du premier ministre ainsi que Khadija Asghir Said, chargée de mission auprès de la primature mauritanienne.

Mercredi, Hamid Chabar a été reçu par le ministre mauritanien de l’Emploi, de la jeunesse et des sports, Taleb Ould Sidi Ahmed. Une réunion qui a permis aux deux responsables d’aborder aussi les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines et en particulier l’accord signé à Chinguetti le 10 novembre de l’année dernière, relatif aux projets de jeunesse et de sport.

yabiladi