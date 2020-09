Nouakchott s’est réveillé ce matin avec une gueule de bois qui ne lui est pas coutumière.Ses rues sont devenues des marigots , la vie s’est arrêté pour un moment , car rares sont les personnes qui peuvent s’aventurer dans cette situation catastrophique.

Quelques individus ont bravé pourtant des hier soir cette calamité ,ils ont au moins paré à l’essentiel en aidant les élèves à préparer leur bachot sans embûches.

Les ministres se sont relayés hier sous la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la capitale .Un geste à saluer grandement.Par contre , il serait aisé à mon avis de se poser des questions en leur donnant les réponses adéquates .

Que sont devenus les 15 milliards octroyés sous l’ancien régime pour l’assainissement des eaux de la capitale ?

L’ancien président a inauguré en grandes pompes à l’époque cette grande supercherie qui est plus que de la poudre aux yeux qu’une réalité…La preuve c’est que notre capitale est aujourd’hui prisonnière des eaux de la dernière pluie et celles qui l’ont précédés.Le peuple veut être conforté dans cette histoire d’assainissement qui ne dit pas nom.Une enquête doit être diligenté pour savoir les donnants et aboutissants de cette grande escroquerie.Nous sommes persuadés que l’actuel président n’epargnera aucun effort pour le faire.Les fautifs doivent être connus et jugés.

Mohamed Yahya Haiba.