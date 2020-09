Nouakchott, 17 Septembre 2020 (CEA) – Le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme de la République Islamique de Mauritanie et le Bureau de la CEA en Afrique du Nord tiendront aujourd’hui à Nouakchott (Mauritanie) l’Atelier de validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Visant à examiner la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la ZLECAf, cette importante rencontre se tiendra avec la participation de H.E. M. Mohamed Lemine Ould Dhéhbi, Ministre des Finances et Ministre par Intérim en charge du Commerce de la Mauritanie ; M. Stephen Karingi, Directeur de l’Intégration Régionale et de la Division du Commerce à la CEA, M. Prudence Sebahizi, Conseiller Senior en charge de la ZLECAf à la Commission de l’Union Africaine, M. Wamkele Mene, Secrétaire Général de la ZLECAf, ainsi que des décideurs et représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société civile mauritanienne.

Les participants auront l’occasion d’établir un diagnostic économique, commercial, financier, environnemental et social de la Mauritanie à la veille de sa mise en œuvre de l’accord, étudier les défis à relever et les opportunités à saisir pour le pays ainsi que les modalités d’une contribution efficace du secteur privé national et autres acteurs clés dans la mise en œuvre de l’accord.

La rencontre marquera par ailleurs le lancement de la campagne de sensibilisation du public mauritanien à l’importance de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine.

Destinée à entrer en vigueur en janvier 2021, la ZLECAf a pour ambition de couvrir l’ensemble du continent africain, soit un marché de 1,2 milliards de consommateurs. Bien utilisée, elle pourrait également aider les économies africaines à se remettre plus rapidement de l’impact de la pandémie du COVID19.

La Mauritanie fait partie des premiers pays africains ayant ratifié l’accord pour la création et la mise en œuvre de la ZLECAf. L’organisation de l’Atelier de validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf entre dans le cadre d’une série d’efforts nationaux pour une mise en œuvre efficace et bénéfique de l’accord sur l’économie nationale mauritanienne.

موريتانيا تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

