La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de l’Enfance, Mme Naha Mint Haroun Ould Cheikh Sidiya, a reçu, lundi à Nouakchott, la présidente de la mission de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) en Mauritanie, Mme Laura Lungarotti.

La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre notre et cette organisation et sur les moyens de les renforcer davantage, et particulièrement en ce qui concerne les enfants migrants, la formation continue des employés du secteur de la protection infantile.

La président de la mission de l’OIM a salué les efforts des autorités mauritaniennes dans la lutte contre l’immigration clandestine, la traite des personnes et la protection des enfants.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya,du directeur de l’Enfance, M. Sid’Ahmed Ould Edebe et du che f du service de Coopération, M. El Hassen Ould Cheikh.