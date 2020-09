Beaufort-en-Anjou. L’aide précieuse des Enfants du désert à Atar en Mauritanie

Les membres de l’association Les Enfants du désert (EDD) se sont réunis en assemblée générale le 19 septembre à Beaufort, sous la présidence de Joseph Libeaut.

Depuis une vingtaine d’années, l’association apporte une aide directe et concrète aux enfants des quartiers défavorisés de la ville d’Atar en Mauritanie.

Chaque matin, d’octobre à juin, douze salariés accueillent environ 300 enfants âgés d’un à sept ans dans six centres. Cette année, la crise sanitaire a contraint les centres à fermer dès fin mars, mais exceptionnellement, ils ont rouvert en septembre. Après l’accueil, les enfants reçoivent des soins, puis un repas, parfois l’unique repas de la journée pour ces enfants souvent en situation de malnutrition. Ce repas est servi sous forme de bouillie, préparée en fonction des normes de l’Unicef. Elle est composée de lait, de sucre, de farine de riz et de maïs, d’huile de colza et d’arachide, enrichie en spiruline ou en moringa.

Les feuilles de moringa sont très riches en protéines. Elles contiennent des acides aminés essentiels, des vitamines et des minéraux importants. La plante est vivace, résistante, facile à cultiver et croît rapidement. Ainsi fin 2019, afin de satisfaire les besoins de ses centres d’accueil, l’association a confié la culture de moringa à une coopérative locale qui pratique des méthodes de culture biologique.

Pour son action à Atar, l’association est actuellement à recherche d’un véhicule.

Contact : 06 28 67 25 31.

Le Courrier de l’Ouest