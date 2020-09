Ceux qui soi-disant ont du Nif et se sentent morveux, se mouchent !

Le reportage présenté, le 20 septembre 2020, par la chaîne de télévision française M6 dans l’émission « Enquête Exclusive » et titré « L’Algérie, le pays de toutes les révoltes » a fait sursauter les responsables algériens dans leur fauteuil.

Ce reportage, d’une durée de 75 minutes, réalisé par Dahmane Ziane, traite du Hirak et de la jeunesse algérienne, à partir de témoignages de trois jeunes algériens sur l’avenir de leur pays en proie à un soulèvement inédit depuis février 2019. La crise sanitaire a entraîné la suspension des marches du Hirak à la mi-mars 2020.

Mais voilà que sur ordre, le Ministère algérien de la Communication vient, le 21 septembre 2020, de prendre la décision d’interdire la chaîne de télévision française M6 de tout séjour en Algérie.

LeditMinistère promet d’engager des poursuites contre les auteurs du reportage pour « faux en écriture authentique ou publique ». Il estime qu’il « n’est pas fortuit que ces médias, outillés pour exécuter un agenda visant à ternir l’image de l’Algérie et à fissurer la confiance indéfectible établie entre le peuple algérien et ses institutions, agissent de concert et à différents niveaux et supports ».

Même la YouTubeuse Noor, qui apparaît dans l’enquête, explique sur les réseaux sociaux qu’elle regrette d’y avoir participé, déplorant « le manque de professionnalisme » de M 6. Du jamais vu ! Mais que voulez-vous, les méthodes répressives algériennes sont des plus efficaces même pour faire taire un sourd-muet ! Un régime qui adore les corrupteurs et les islamistes !

Raison pour laquelle, le Ministère de la Communication a indiqué que « les principaux concernés ont pris contact avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français (CSA) et ont saisi les services de l’Ambassade de France en Algérie, afin de porter plainte pour avoir été manipulés, hors de tout professionnalisme, de toute déontologie et de toute morale ». De quoi faire glapir un Fennec sous son manteau !

Il est vrai que les services algériens de sécurité étaient plus occupés à matraquer les manifestants du mouvement du Hirak qu’à s’occuper de la sécurité intérieur de leur pays puisque M6 avait reconnu que ses équipes ont tourné dans le plus grand anonymat pendant deux ans en Algérie pour préparer le numéro du 20 septembre 2020.

Quoi qu’il en soit, ce reportage sans concession a présenté l’Algérie telle qu’elle est actuellement. Il est vrai que la vérité n’est pas bonne à dire notamment pour les politiques totalement corrompus qui font tout pour rester en place et empêcher les transformations nécessaires que le peuple réclame.

Quant à la religion, le reportage nous a montré l’extrémisme religieux à l’école maternelle. Aimer Allah avant ses parents ! Et la phrase incroyable de l’institutrice dire que l’Algérien est avant tout musulman comme tout être humain sur Terre sans qu’il le sache. Et que les idées européennes sont néfastes et notamment les idées restées en Algérie après le départ des français.

Très beau documentaire de la Villardière à voir et à revoir.

Farid Mnebhi.