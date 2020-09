Gorgol : Atelier de renouvellement de plans directeurs de développement

Un atelier pour le renouvellement du plan directeur de développement des communes de Djewol et de Tokomadji, a démarré, mardi à Djewol.



Organisée par le Groupe de recherches en développement rural (GRDR), la rencontre vise à trouver une nouvelle vision commune, par le biais d’une concertation sur les priorités des villages et collectivités dans les deux communes, et à mobiliser les partenaires au développement sur la mise en œuvre de cette vision sur le terrain. qui dure trois jours.





Ouvrant les travaux de la rencontre, le wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sid Bé, a indiqué que la mise en place de visions et de stratégies de nature à améliorer l’économie rurale et à renforcer le concept de la décentralisation est conforme aux orientations de l’État mauritanien.



Il a ajouté que la concertation sur le développement intégré entre les acteurs de la société civile et les instances étatiques constitue un acquis important, qui doit être salué.



Le wali a, en outre, remercié les partenaires au développement, le Groupe de recherches en développement rural, en particulier, et à travers lui, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement, pour les efforts intenses déployés dans les différents domaines de développement.



De son côté, le président du conseil régional du Gorgol, M. Amadou Bocar Ba, s’est dit optimiste à propos de ce partenariat fructueux entre les communes de Djewol et de Tokomadji qui renforce, selon lui, le concept de la décentralisation et reflète l’esprit de concertation dans la gestion des projets et l’orientation des interventions vers les axes prioritaires.



Auparavant, le maire de la commune de Djewol, M. Ly Oumar Abdoulaye, avait souhaité plein succès aux travaux, se félicitant de la tenue de la rencontre dans sa commune.



Il a ajouté que la création d’un espace de concertation participatif sur les projets de développement, entre les communes de Djewol et de Tokomadji, constitue une expérience qui mérite d’aboutir à des résultats positifs, et un exemple à suivre.