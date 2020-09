Journées Fifa d’octobre 2020: La liste de Michel Dussuyer connue le 29 septembre prochain

Par Christian HOUNONGBE,

Les Ecureuils du Bénin affrontent les Panthères du Gabon le 11 octobre prochain à Lisbonne au Portugal, dans le cadre des prochaines journées Fifa. En prélude à ce match test avant la double confrontation contre le Lesotho, le sélectionneur Michel Dussuyer, revenu de France, le 16 septembre dernier, va dévoiler le 29 septembre prochain, la liste des joueurs devant prendre part à cette campagne.

Les Ecureuils du Bénin renouent avec la compétition, le 11 octobre prochain face aux Panthères du Gabon. Initialement annoncée pour se dérouler en Autriche, cette rencontre aura finalement lieu à Lisbonne au Portugal. Un match qui s’annonce comme une rencontre test pour les deux sélections après plusieurs mois de trêve forcée due à la crise pandémique du coronavirus. Revenu de la France où il a pu suivre certains de ses poulains, le sélectionneur Michel Dussuyer annonce sa liste pour le 29 septembre prochain. Joint au téléphone, il compte faire appel à un effectif de 22 ou 23 joueurs pour participer à cette campagne. « Les pré-convocations sont parties et je compte appeler 22 à 23 joueurs pour cette campagne », a-t-il confié. A en croire Michel Dussuyer, le nombre de joueurs à convoquer variera en fonction de l’effectif des gardiens de buts. Le sélectionneur national entend profiter de ce match pour entamer les préparatifs de la double confrontation contre le Lesotho programmée en novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Can Cameroun 2022.

17e nation africaine de football, le Gabon vise presque les mêmes objectifs que le Bénin. Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères, a confié aux médias gabonais qu’il fera la revue de sa troupe face aux Ecureuils à quelques semaines de sa double confrontation contre la Gambie. Dans le cadre des éliminatoires de la Can 2022, le Gabon totalise dans son groupe 4 points comme la Rdc et l’Angola, tandis qu’après deux journées, le Bénin compte 3 points dans le groupe L derrière le Nigeria, le Lesotho et la Sierra Leone. Signalons que la dernière rencontre amicale entre le Bénin et le Gabon a été remportée par le Bénin le 10 octobre 2017 par le score de 1-0 à Malemort en France. L’unique but de la partie a été l’œuvre de Michaël Poté à la 36e minute.

La rentrée des sélections africaines

En dehors du Bénin, d’autres nations africaines seront également en compétition. Ainsi, les Saos du Tchad vont ouvrir le bal en amical contre les Crocodiles du Soudan au Stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djaména ce 25 septembre. Emmanuel Trégoat, sélectionneur national du Tchad, composera avec les joueurs du championnat local du pays. Ce match amical lui permettra de jauger la forme physique des joueurs locaux susceptibles de rejoindre la sélection nationale A. Comme les Ecureuils, les Diables rouges du Congo vont en découdre, le 9 octobre prochain, avec la Gambie au Portugal. Le regroupement des Diables rouges se fera uniquement avec les joueurs de la diaspora d’autant plus qu’au niveau local, les compétitions ont été arrêtées depuis six mois en raison de la pandémie de Covid-19.

La Fédération nationale de Football de la Sierra Leone, quant à elle, est heureuse d’avoir conclu un match amical avec son homologue mauritanienne, avec l’approbation de la Fifa et de la Caf. Battus par le Bénin lors de la deuxième journée, les Leone Stars de Sierra Leone disputeront, le 9 octobre, un match amical contre les Lions de Chinquetti en Mauritanie dans la ville de Nouakchott. Le Burkina Faso et la République démocratique du Congo (Rdc) effectueront leur rentrée le mois prochain. Les deux sélections vont se retrouver en amical dans le cadre des journées Fifa, nous informe le site d’information burkinabè sportdrome.com, mardi 22 septembre dernier. Cotonou.com