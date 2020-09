Le premier ministre Mohamed O. Bilal a signé ce mercredi une circulaire consacrant la suppression de certaines expressions des discours officiels des responsables.

Le premier ministre a demandé par exemple la suppression des expressions « en application des orientations du président de la république » et suivant les instructions du premier ministre l’ingénieur ou docteur.

Le premier ministre, dans sa circulaire, a demandé de mettre fin à l’utilisation anarchique des titres et certaines expressions dans la rhétorique officielle.

Il a demandé que le titre « excellence » soit réservé au seul chef de l’état, et les autres titres au premier ministre et aux ministres et supprimer les titres académiques, comme par exemple docteur, ingénieur et professeur.

Le premier ministre a demandé que le titre d’Imam soit réservé à l’Imam de la mosquée et le titre de Cheikh aux autres hommes de la religion et utiliser le titre de « monsieur » pour les autres fonctions.

La circulaire précise que ces instructions interviennent dans le cadre de la consolidation des institutions de la république et la consécration d’un discours officiel à même d’imposer un respect des hiérarchies gouvernementale, institutionnelle et administrative.

Saharamedias