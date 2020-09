Les travaux comité technique de l’observatoire économique et social des pêches a clôturé ses travaux, vendredi à Nouakchott, après avoir validé le rapport annuel des statistiques des pêches pour l’année 2019.

Dans son mot pour l’occasion, la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, Mme El Alya Mint Menkouss, a mis en exergue les missions assignées au comité, à savoir, l’orientation, le suivi et la validation et la publication des rapports et publications de l’observatoire.

Elle a ajouté que le comité a ratifié les rapports de l’observatoire pour les années 2017-2018 après vérification et attestation de leur contenu.

« Ces publications seront mises à la disposition des ministères et directions concernées. Elles contiennent des informations et indicateurs essentiels relatifs à l’activité du secteur des pêches dans ses différentes étapes : exploitation, production, commercialisation et exportation des produits de pêche continentale.

Elle a enfin remercié la Banque mondiale pour le soutien de l’observatoire et félicité le staff de l’institution pour la performance des résultats.