Le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M.Taleb Ould Sid’Ahmed, a visité, vendredi, les moughataas de M’Bout et de Monguel ainsi que le barrage de Foum Gleita.

Dans les villes de M’Bout et de Monguel, le ministre a tenu des réunions avec les élus et les représentants des clubs et des associations culturelles, sportives et des jeunes dans les deux moughataas.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a affirmé que son département s’attèle à l’exécution de plans d’action ambitieux pour développer l’emploi et les sports et améliorer les conditions de travail des jeunes de façon concrète dans le but de relever les défis.

Il a ajouté que les derniers mois ont connu la signature de conventions d’emploi pour l’insertion de centaines de diplômés dans le secteur privé, notamment avec le patronat, précisant que d’autres conventions seront signées avec d’autres milieux, dans le cadre d’une approche participative en matière d’emploi.

Le ministre s’est dit heureux d’annoncer une liste de centaines de jeunes qui ont bénéficié de financements pour des projets proposés dans toutes les wilayas du pays, précisant que le choix des bénéficiaires a été effectué dans la transparence totale et que cela se répercutera positivement sur le circuit économique dans les villages et en milieu rural.

Il a exhorté les jeunes à travailler avec sérieux pour accompagner le processus des réformes menées par le département et à contribuer, chacun de la position qu’il occupe, aux chantiers de développement et aux efforts menés pour le changement des mentalités.

Il a ajouté que les jeunes doivent s’intéresser aux spécialités et aux nouvelles technologies répondant ainsi aux exigences du marché du travail.

Le ministre a ensuite écouté les interventions des jeunes sur leurs doléances et les infrastructures sportives.

Il a répondu aux différentes questions posées avant de visiter le barrage de Foum Gleita où il a parlé, en marge de la visite, du financement de projets agricoles au profit des jeunes.

Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sid Bé et des hakems des moughataas de M’Bout et de Monguel.