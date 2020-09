Soufflet monumental du Secrétaire Général de l’ONU au polisario et à ses soutiens

Du jamais vu dans les annales onusiennes, un Secrétaire Général sortant de ses gonds pour ordonner, le 26 septembre 2020, aux polisariens de ne point bloquer la circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Guerguerat.

Une réaction de Monsieur Antonio Guterres faisant suite au comportement belliqueux des terropolisariens et leurs parrains régionaux, tels l’Algérie l’Afrique du Sud, sans oublier les ONG’s grassement rétribuées par les autorités algériennes. La honte algérienne en ce temps de COVID-19 !

Il ne fait plus de doute que l’ONU est informée, point par point, des incitations malfaisantes des terropolisariens et de ses repris de justice à de nouvelles manifestations à Guerguerat afin de bloquer toute circulation a notamment souligné Monsieur Farhan Haq,Porte-Parole adjoint du Chef de l’ONU, dans une déclaration à la presse.

Cette nouvelle déculottée reçue par les terropolisariens et leurs parrains algériens fait suite à la prochaine venue d’une bande de vauriens polisariens en provenance de Tindouf, assistée par une horde de malfamés en provenance de Mauritanie afin d’y installer à Guerguerat des tentes et imposer un sit-in et créer un bis repetita de Gdim Izik.

Cette énième provocation et à laquelle cette fois la réaction marocaine pourrait être des plus fermes du fait qu’il s’agit de la souveraineté totale du Maroc sur son Sahara et que l’initiative d’autonomie reste l’unique solution à ce différend artificiel et ce, avec la participation entière de toutes les parties dans la recherche d’une solution définitive.

Le déplacement de terrain de l’Inspecteur Général des FAR et Général de Corps d’Armée constitue un message sans aucune ambiguïté adressé aux ennemis du Maroc souhaitant attenter à son intégrité territoriale et à sa stabilité.

Farid Mnebhi.