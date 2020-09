Une réunion de travail a réuni, mardi à Nouakchott, le secrétaire exécutif du G5-Sahel, M. Maman Sambo Sedico, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, M. Mahamat Salih Anadev, et l’ambassadeur, chef de la mission de l’Union européenne en Mauritanie, M. Giacomo Derazzo.

La réunion tripartite entre dans le cadre de l’appui technique et de terrain à la force combinée du G5-Sahel. Elle doit permettre de faire le diagnostic des obstacles qui entravent le travail de la force combinée. Dans ce contexte, le secrétaire exécutif du G5-Sahel a souligné l’importance de cette première rencontre du genre en Mauritanie, qui vise à discuter de la meilleure manière de soutenir techniquement, et sur le terrain, la force conjointe. Il a salué le soutien technique et financier de l’Union européenne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et dans la recherche de la sécurité et de la stabilité dans la région.

À son tour, l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne a passé en revue le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, à travers un appui financier, technique et logistique à la force conjointe du G5-Sahel, y compris le financement de cette réunion. Il a expliqué que la réunion soutiendra la coopération entre tous les partenaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et pour établir la sécurité dans la région du Sahel.

Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies auprès de la République du Mali a salué les efforts considérables consentis par l’Union européenne pour la mise en place de la force conjointe G5-Sahel, et pour le rôle précieux qu’elle joue aux côtés des Nations Unies.

Les trois responsables ont ensuite répondu aux questions des journalistes présents sur l’efficacité de la force conjointe dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et sur l’expérience mauritanienne dans ce domaine.