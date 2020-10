Communiqué du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 30 Septembre 2020 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant statut particulier du corps des Chercheurs.

Le présent projet de décret a pour objet de fixer le statut du corps des chercheurs et s’applique aux personnels exerçant des activités de recherche dans les établissements publics ou privés de recherche scientifique conformément à la loi n°2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique.

Dans ce cadre, il prévoit des dispositions régissant le déroulement de la carrière du chercheur, les conditions de recrutement des chercheurs mauritaniens en poste à l’étranger ainsi que la possibilité pour les établissements publics ou privés de recherche de faire appel à des chercheurs contractuels pour les aider à réaliser leurs programmes de recherche.

Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed ould Cheikh El Ghazouani a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple mauritaniens affligés par la triste disparition du regretté Sabah Al Ahmed Jaber Al Sabah , Emir de l’Etat du Koweït, décédé hier matin Mardi.

Après le recueillement et la prière pour l’âme de l’illustre disparu, Son Excellence a souligné l’affection que le regretté Émir avait pour notre pays et qu’il a été de toujours parmi les plus distingués des fidèles amis de notre pays dans lequel il avait effectué de nombreuses visites.

Son Excellence a également mis en exergue les éminentes qualités de perspicacité, de sagesse et de charisme qui lui avaient permis pendant plusieurs décennies, en tant que chef de la Diplomatie koweïtienne et puis en tant qu’Emir, de servir les causes des deux nations arabes et islamiques ainsi que les causes justes de l’humanité.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté les deux communications suivantes :

– communication relative à la situation intérieure

– Communication relative à la stratégie nationale de décentralisation et de développement local.

Cette dernière communication présente les grandes lignes de la Stratégie Nationale de la Décentralisation et du Développement local dont l’élaboration a été réalisée conformément aux orientations du programme « Taahoudaty » et de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement.

Les principaux objectifs de cette stratégie consistent à assurer une bonne gouvernance territoriale inclusive, un accès de tous aux services de bases et un développement économique local permettant la mise en valeur des potentialités des territoires.

Le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime et la Ministre de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire ont présenté une communication conjointe relative aux résultats d’une mission effectuée à Nouadhibou, du 17 au 19 septembre 2020 à la Zone Franche de Nouadhibou.

Le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement a présenté une communication sur le Festival des Villes anciennes.

Cette communication propose le report de la dixième édition du Festival des Villes Anciennes qui était prévue cette année à Ouadane jusqu’au d’octobre 2021.

Ce report est motivé par le contexte sanitaire et socio-économique local actuel ainsi que la difficulté de pouvoir faire respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie de la COVID19 lors d’une manifestation de cette envergure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:

Ministère Secrétariat Général de la Présidence de la République

Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux

Conseiller chargé de la Coopération, de la Programmation et de l’Evaluation: Isselmou Ennagi Cheikh Mohamed

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission: Mohamed El Hacen Ould Ahmedna, précédemment Directeur Général Adjoint de l’Administration Territorial

Conseiller : Colonel de la Garde Sidi Mohamed Lemine Ould Ameira

Administration Centrale

Direction Générale de la Synthèse, des Affaires Politiques et des Libertés Publiques

Directeur General: Diallo Oumar Mamadou, Administrateur, précédemment Chargé de Mission.

Direction de la Synthèse

Directrice: Abla Mint Sidi Mohamed, Administrateur, précédemment Directrice des Circonscriptions Administratives et des Affaires Juridiques à la Direction Générale de l’Administration Territoriale.

Direction Générale de l’Administration Territoriale

Directeur General: Mahi Ould Hamed, Administrateur, précédemment Directeur General de la Synthèse, des Affaires Politiques et des Libertés Publiques.

Directrice Générale Adjointe: Souadou Dianko Ndiaye, Administrateur, précédemment Directrice des Frontières et des Affaires Foncières à la Direction Générale de l’Administration Territoriale.

Direction des Circonscriptions Administratives et des Affaires Juridiques

Directeur: Mohamed Lemine Ould Mohamed El Mamy Ould Said, précédemment Directeur du Réseau Informatique et de Communication à la Direction Générale des Système d’Information et de Communication.

Direction du Perfectionnement et des Communications Administratives

Directrice: Aicha Mint Mohamed Ould Sbai, Administrateur, précédemment Chef de Service à la Direction Générale de la Synthèse, des Affaires Politiques et des Libertés Publiques.

Direction des Frontières et des Affaires Foncières

Directrice: Bowba Leziza Mint Boulli, Administrateur, précédemment Directrice de la Synthèse à la Direction Générale de la Synthèse, des Affaires Politiques et des Libertés Publiques.

Direction Générale des Système d’Information et de Communication

Direction du Réseau Informatique et de Communication

Directrice: Minetou Mint Mohamed Ould Lekoueyri, Administrateur, précédemment Chef de service à la Direction Générale des Collectivités Territoriales.

Administration Territoriale

Willaya du Houdh Charghi

Moughataa de Nema

Hakem Mouçaid:Mohamed Radhi Ould Sidi Ould Amar, Rédacteur d’Administration Générale, précédemment Hakem Mouçaid de Riadh.

Moughataa d’Amourj

Hakem: Mamadou Amadou Dia, Administrateur adjoint, précédemment Hakem de Mederdra.

Arrondissement de Adel Bagrou

Chef de l’Arrondissement : El Hacen Ould Sid ’Ahmed R’chid, Administrateur, précédemment Secrétaire General de la Moughataa de Maghama.

Moughataa de Bassiknou

Hakem:Mohamed Abdel Wahab Ould Mohamed Vadel, Administrateur, précédemment Hakem de Oualata.

Moughataa de Oualata

Hakem: Abdellahi Moussa Gueye, Administrateur, précédemment Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local à la Wilaya de Dakhlet Nouadhibou.

Willaya du Houdh El Gharbi

Moughataa de Tamchekett

Hakem : Mohamed Yeslem Ould Bouh, Administrateur, précédemment Hakem de Kaédi.

Moughataa de Tintane

Arrondissement de Touil

Chef de l’Arrondissement: Ali Samba Mamadou Mbaye, Administrateur au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Willaya du Gorgol

Moughataa de Kaédi

Hakem: Lebatt Ould EL Moctar, Administrateur, précédemment Hakem d’Akjoujt.

Moughataa de Mongeul

Hakem: Ely Cheikh Ould Abdellahi, Administrateur adjoint, précédemment Directeur de Cabinet à la Wilaya de Nouakchott Sud

Wilaya du Brakna

Moughataa de Mbagne

Hakem : Lemana Ould Ali, Administrateur, précédemment Hakem d’Amourj.

Wilaya du Trarza

Moughataa de Boutilimit

Hakem : Jelila Mint Maalam, Administrateur, précédemment Hakem de Bénichab.

Hakem Mouçaid:El Haj Ould Aly Rédacteur d’Administration Générale, précédemment Hakem Mouçaid de Keur Macéne.

Moughataa de Mederedra :

Hakem: Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine, Administrateur, précédemment Hakem de Bassiknoi.

Moughataa de Rkiz :

Hakem Mouçaid :Ely Ould Ahmedou El Houcein, Administrateur, précédemment Chef d’Arrondissement de TOUIL.

Moughataa de Keur-Macéne :

Hakem Mouçaid: Mohamed Lemine Mamadou Diah, Administrateur Adjoint, précédemment Hakem Mouçaid de Boutilimit.

Wilaya de Dakhlet Nouadhibou :

Conseiller chargé des Affaires Economiques et du Développement Local : Cheikh Sid Ahmed Ould Mohamed Abdallahi, Administrateur Adjoint, précédemment Hakem Mouçaid de Sélibaby.

Wilaya du Guidimagha :

Moughataa de Sélibaby

Hakem Mouçaid : Mohamed Ould Sadva Ould El Alem, Administrateur Adjoint, précédemment Hakem Moucaid de Néma.

Wilaya de l’Inchiri :

Moughataa d’Akjoujt

Hakem : Mohamed Ould Cheikh Ould El Ghowth Administrateur ,précédemment Hakem de Monguel.

Mougataa de Bénichab:

Hakem: Alioune Abderrahmane Ba, Administrateur Adjoint, précédemment Hakem du Ksar.

Wilaya de Nouakchott- Ouest :

Moughataa du Ksar :

Hakem : Darjalha Mint Lemhaba , Administrateur, précédemment Hakem de Boutilimit.

Wilaya de Nouakchott- Sud :

Directeur de Cabinet : Mohamed Abdallahi Ould Yeslem Ould Sidi Habib, Administrateur, précédemment au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Mougataa de Riad :

Hakem Mouçaid: Zeinebou Mint Abdallahi, Administrateur, précédemment Chef de Service à la Direction Générale de la Synthèse, des Affaires Politiques et des Libertés Publiques.

Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille

Cabinet du Ministre

Conseillère Technique chargée de la Communication: Aminetou Bilal.