Le ministre de la Justice reçoit l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique

Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boyé, a reçu en audience,jeudi à Nouakchott, l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Mauritanie, SEM. Michael Dodman.

La réunion a porté sur les moyens susceptibles de renforcer et de développer les relations de coopération entre le ministère de la justice et les Etats unis d’Amérique.

Le diplomate américain a saisi cette occasion pour louer les efforts déployés par le gouvernement mauritanien, notamment dans le domaine des droits de l’homme.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère M. Mohamed Ahmed Aida, du chargé de mission, M. El Khalil Ahmed Elemine et des conseillers techniques, MM.Amar Ould El Ghassem et et Abou Mody Diallo.