La rencontre qui a eu lieu, jeudi à Nouakchott, entre le ministre des Pêches et de l’économie maritime, M. Abdel Aziz Ould Dahi et l’ambassadeur d’Iran en Mauritanie, SEM Emir Ali Imam Joumaa Chehidi a été marquée par l’examen des relations de coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer et de les développer.

Au cours de l’entrevue, le diplomate iranien a exposé l’expérience de son pays dans le domaine de la construction navale et de la pisciculture et sa disposition de faire profiter la Mauritanie de cette expérience, à travers la formation et l’échange des compétences.

Les deux partie ont abordé aussi l’importance de renforcer les échanges commerciaux entre la Mauritanie et l’Iran.

L’audience s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme El Alya Mint Menkouss et du directeur de la programmation et de la coopération au même département, M. Mohamed Ould Ely Ould Brahim.