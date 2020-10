La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmaleck, a tenu, lundi au siège du conseil régional à Nouakchott, une réunion avec SEM. Emir Ali Imam Joumaa Chedidi, ambassadeur de l’Iran en Mauritanie.

La rencontre a abordé les voies et moyens susceptible de renforcer et développer les relations de coopération entre le conseil régional de Nouakchott et l’ambassade de la République Islamique d’Iran, en particulier en ce qui concerne le développement de la ville de Nouakchott dans les domaines de l’eau potable et de l’énergie solaire.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du conseil régional, M. Ahmedou Ould Kebady et du directeur des projets et des études, M. Saleck Ould Moulaye.