AUDIENCE : Le Premier ministre, Moctar Ouane, a reçu en audience le Représentant spécial et Chef de la Mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), M. Annadif Khatir Mahamat Saleh.

Les échanges ont porté sur la situation sociopolitique, économique et sécuritaire, dans ce contexte de crise de crise multidimensionnelle que traverse le pays. Les deux personnalités ont également échangé quant à la levée de l’embargo sur le Mali, devenu effectif depuis ce mardi 6 octobre 2020, la libération très prochaine de Soumaila Cissé ainsi que la mise en place du Gouvernement de Transition. M. Annadif s’est dit satisfait des efforts fournis par le Gouvernement malien pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel et pour le respect des recommandation de la communauté internationale pour ce qui est de la Charte de la Transition et de la feuille de route. Il a rassuré le Chef du Gouvernement de la disponibilité totale et entière de la MINUSMA et de l’ensemble de la communauté internationale pour accompagner le Mali pour une Transition réussie. Le Premier ministre quant à lui, a tenu à remercier son hôte, d’abord pour son implication personnelle, ensuite, pour tous les efforts consentis par l’ensemble de la communauté internationale, à travers la MINUSMA, afin d’accompagner le Mali, depuis l’avènement de cette crise sécuritaire et multiforme à faire face aux différents défis. Il a insisté sur la volonté totale et entière du Gouvernement du Mali à respecter l’ensemble de ses engagements internationaux. CCRP – Primature

Source: Malijet