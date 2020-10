Plusieurs sénégalais bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie depuis plus d’une semaine peinent toujours à avoir l’autorisation de quitter le royaume chérifien pour rentrer au Sénégal via la Mauritanie. Ces compatriotes en provenance d’Europe demandent à l’Etat de leurs venir en aide.

C’est un cri du cœur lancé à l’endroit des autorités compétentes. Las d’attendre, les émigrés se font entendre. “Nous sommes un groupe de sénégalais, à peu près 150 personnes qui veulent rentrer chez elles. Nous sommes bloqués la frontière“, déclaré sur Rfm, l’un d’eux, Balla Mbaye.

Autorités marocaines

Selon M. MBaye, depuis 8 jours, les autorités marocaines, après les avoir laissé traverser la frontière via l’Espagne, la France et l’Italie en partance pour le Sénégal, les retiennent sans raison et les empêchent de rentrer chez eux.

Etat du Sénégal

Ne pouvant pas entrer en contact avec Consul, ils sollicitent l’intervention du gouvernement Sénégalais et du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Ce, disant-ils, pour pouvoir avoir gain de cause.

