On a eu droit ce vendredi en tout et pour tout à dix matchs amicaux dans des stades pratiquement vides laissant place aux bruits des shoots et des alertes des sectionneurs. Sur les terrains c’est une floraison de stratégies, de techniques de jeu et surtout de mise en scène des nouvelles stars.

Belmadi : «Former un groupe difficile à gagner»

Les champions d’Afrique confirment leur titre ce vendredi en match amical à Vienne en Autriche face aux Nigeria. La victoire sur les hommes de Gernot Rohr (1-0) suffisait pour Belmadi. Le seul but du match, est l’œuvre du défenseur Bensebaini, qui a rapidement scotché le cuir venu du point de corner (1-0, 6e). Les Fennecs ont donc eu le dernier mot face aux Super Eagles et enchaînent un 19e match consécutif sans défaite. Les téléspectateurs avaient eu droit tout simplement un remake de la demi-finale de la dernière CAN entre l’Algérie et le Nigeria (2-1 pour les Fennecs à l’époque). Les hommes de Djamel Belmadi avaient donc réussi à tenir leur rang de champions d’Afrique. Pour Belmadi : «Le mérite revient à ces joueurs qui ont maîtrisé le match du début à la fin. Moi, Je ne me suis jamais caché l’objectif, c’est de dominer l’Afrique. Je l’ai dit avant même de gagner la coupe d’Afrique des nations, d’ailleurs». Et d’ajouter : «Le plus important pour moi c’était de former un groupe difficile à gagner. Je veux que celui qui réussira à me battre souffre.» S’agissant de Deors, il dira : «Delort a fait un grand match, il s’est battu, lui aussi il méritait de marquer un but pas seulement sur le coup franc.» S’agissant du match de mardi, il dira : «Les instructions resteront les mêmes contre le Mexique et il y a d’autres joueurs qui vont jouer.» De son côté, le Nigeria a affiché un visage affaibli par les absences de têtes d’affiche comme Victor Osimhen, Wilfried Ndidi et Peter Etebo.

Une Bouffée d’oxygène pour les Marocains en attendant la suite



Le Sénégal s’en souviendra de ce score lourd infligé par les lions de l’Atlas/ (3-1). La différence sur le terrain était palpable, les Lions rugissaient plus fort jusqu’à dominer la partie et à lui faire confirmer tout son sens en l’occurrence une partie d’entraînement. Les Sénégalais se cherchaient, comme si l’équipe alignée dénonçait un manque de communication. Les Lions de l’Atlas alignaient un onze plus compétitif avec notamment les titularisations d’Hakimi, Saiss et En-Nesyri, alors que des cadres comme Mané, Koulibaly et Edouard Mendy manquaient tous à l’appel du côté du finaliste de la CAN 2019. C’est Amallah qui ouvrait à la 10e le score les hommes d’Aliou Cissé ne réagissaient pas mais subissaient. En seconde partie les hommes de Vahid Halilhodzic faisaient finalement le break sur un but de Youssef En-Nesyri, poste un second but sur une ouverture lumineuse d’Aymen Barkok (2-0, 71e). Ce sera ensuite au tour de Youssef El Arabi d’aggraver la marque de la tête sur un coup franc de Ziyech (3-0, 86e). L’équipe sénégalaise sauve l’honneur grâce à un penalty transformé par Ismaïla Sarr (3-1, 88e). Que feront les hommes de Aliou Cissé, ce mardi face à la Mauritanie tandis que le Maroc tentera d’enchaîner contre la RDC.

Les Aigles de Carthage volent haut



La Tunisie arrose le Soudan de trois buts à zéro (3-0) ce vendredi en match amical à Radès. Wahbi Khazri ce joueur qui fut «indésirable avec l’AS Saint-Etienne et auteur d’un premier match catastrophique avec les Verts samedi dernier (carton rouge après quelques minutes de jeu), aura été tout même le grand artisan de ce succès. Il aura fallu 17 mn de jeu pour voir le Marseillais Khaoui faire plonger le cuir au fond des filets adversaires 25’, c’est Ali Maaloul qui cale un second but. Et le troisième but est signé à la 35’ par Anis Ben Slimane, le plus jeune milieu de terrain âgé que de 19 ans (né au Danemark Anis Ben Slimane (19 ans/Brondby). Après ces trois réalisations, les Aigles de Carthage ont logiquement levé le pied durant le second acte.

Le Mali corrige le Ghana

Bien que décimés par les absences de pas moins de 11 joueurs initialement convoqués, les Aiglons se sont offerts le scalp du Ghana, corrigé 3-0 ce vendredi en match amical à Antalya en Turquie !

Les Léopards ne pouvaient rien faire

Burkina Faso a fait une excellente chasse en battant les Léopards (0-3) ce vendredi en match amical à El Jadida au Maroc. les Congolais devront montrer un visage radicalement différent mardi face au Maroc pour leur seconde sortie amicale de ce mois d’octobre.

Victoire méritée de la Mauritanie



A domicile, la Mauritanie confirme en battant la Sierra Leone (2-1). Une victoire qui s’installe après avoir été tenue en échec (1-1) jusqu’à la 78’où Tany offre la partie à son équipe.

Cameroun-Japon : un nul pour sauver l’image

Pas de vainqueur entre le Cameroun et le Japon (0-0) ce vendredi en match amical à Utrecht aux Pays-Bas.

Résultats des matches internationaux amicaux de football disputés vendredi :

