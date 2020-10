Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, a reçu en audience, lundi matin à son bureau à la primature à Nouakchott, SEM. Nourdine Khandoudi, ambassadeur de la République Démocratique et Populaire d’Algérie accrédité en Mauritanie.

La rencontre a abordé les relations de coopération existant entre les deux pays et les voies et moyens susceptibles de les renforcer et développer davantage.

L’audience s’est déroulée en présence de MM. Sidi Ould Moulaye Zein et Hasni Ould Lefghih, respectivement directeur de cabinet du Premier ministre et conseiller du Premier ministre chargé de la communication.