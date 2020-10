Dans cette lettre ouverte, je me propose d’attirer l’attention de votre Excellence et celle de l’opinion publique nationale et internationale sur quelques thématiques se rapportant à la situation politique, économique et sociale dans notre Pays et de présenter une ébauche du bilan, de l’année I de votre mandat.

Notre démarche est motivée par notre désir d’apporter, dès l’aube de la deuxième année de votre mandature, les éléments qui nous paraissent significatifs pour éclairer le Présent et mieux apprécier le passé récent. Beaucoup d’événements ont, pendant cette année, troublé notre concentration et affecté nos capacités de discernement, ce qui nous a incité beaucoup à conduire une telle réflexion.

Commençons par planter le décor en examinant le contexte dans lequel vous avez eu la Haute et exaltante Charge de diriger le pays.

LE CONTEXTE

Je n’en ferai pas un examen détaillé. Je me limiterai à quelques tres aspectd très cinglants:

La conjoncture

– Une situation économique et financière difficile, caractérisée par le marasme économique, un surendettement excessif, des sociétés d’Etat en quasi-faillite et un niveau de chômage sans équivalent dans la sous région. – Un patrimoine et des finances publics dilapidés suite à des dysfonctionnements et à une mauvaise gouvernance inqualifiables, un sabotage bien masqué et sans précédent et que personne ne pouvait imaginer avant les rapports de la Commission d’Enquête parlementaire.

– Une dépréciation et une décote de la Mauritanie à tous les niveaux. -Une population divisée, amère, affamée et qui a été martyrisée par une gouvernance fondée sur des méthodes antinomiques et incompatibles avec ses valeurs morales et spirituelles.

– Une élite en déroute qui a perdu le Nord et qui se réfugie soit dans l’opportunisme soit dans le populisme soit à l’Étranger, quand elle ne cumule pas l’ensemble de ces mauvaises options.

SUR LA LIGNE DU DÉPART , VOTRE ARRIVÉE FUT ACCUEILLIE COMME UNE PROVIDENCE.

En effet, tous les cœurs humains en Mauritanie ont palpité de joie, les âmes se sont adoucies et les esprits se sont calmés pour tendre vers la sérénité. Ce n’est pas pas l’effet de votre campagne électorale, mais l’appréciation de votre personne, l’évaluation de votre passé, le partage de vos valeurs et la confiance que celles-ci inspirent et votre discours électoral qui justifient éminemment l’euphorie d’un peuple et de son sentiment de délivrance.

Jamais discours électoral n’a eu autant d’échos ni suscité autant d’espoirs authentiques et non feints. Malgré les doutes, les tentatives distillées à travers les insinuations et la propagande d’alliés cyniques et à double face qui s’efforçaient de ternir votre image par leur proximité, vous êtes entrés dans l’histoire du pays par la porte des cœurs. Vous étiez, dès le début, l’incarnation de tous les espoirs.

Malgré une période “blanche “qui en occupa la moitié, la première année de votre mandat a été sanctionnée par des succès importants.

Je me limerai ici encore aux succès les plus saillants.

Le fait que l’Administration et l’Etat n’aient pas manqué de ressources financières pour fonctionner malgré la cessation de paiements programmée et l’héritage d’un lourd passif financier, est en soi une prouesse hautement louable. Qu’en sus de cela, deux plans de relance pour le développement aient pu, coup sur coup, être mis en place constitue un autre exploit non moins remarquable que le précédent et révèle un incomparable courage.. La Maîtrise de la gestion de la pandémie Covid 19 est une preuve de perspicacité, de ténacité et incontestablement de proximité d’Allah. Politiquement, le consensus qui a réuni autour de vous d’ anciens Présidents et des partis ,frères ou ennemis, ce que personne ne pouvait espérer après des années de tiraillements et de discorde, relèvent véritablement du miracle historique. l’Enquête parlementaire, permise mais réalisée sans interférence de vous ou de l’Exécutif, a été le mur en marbre sur lequel sont venus s’écraser les doutes, les suspicions, les malveillants et les détracteurs. L’une des innombrables conséquences de résultats des travaux de la CEP est que la majorité politique autour de vous est toute la Mauritanie alors que ceux qui s’opposent avec acharnement, à vous ne sont, aux yeux de tous, qu’une poignée des prédateurs et des mafiosis. Les adversaires qui avaient réuni tous les bâtons et toutes les mines possibles et imaginables pour obstruer toutes les roues devant la Mauritanie, ont Grâce à la bonté d’Allah, vu leurs armes se briser ou se retourner contre eux.

Il n’en demeure pas moins que nos détracteurs , alliés au Covid 19 , nous ont soustrait beaucoup de temps et d’énergie qui auraient pu être consacré à la réalisation du programme TAAHOUDATI et à des actions positives supplémentaires.

LES ACQUIS PRÉSIDENTIELS ET POLITIQUES ONT BESOIN D’ÊTRE CONSOLIDÉS ET DÉVELOPPÉS ET LA SITUATION DU PAYS DEMEURE PRÉOCCUPANTE.

Le discours électoral du Président a donné beaucoup d’espoirs à tout le monde. Si cela a eu ses effets positifs, cela comporte aussi ses revers: le risque de déception d’une population éprouvée, trop impatiente et, de surcroît, peu informée sur les ressources et les possibilités du pays et qui s’attend à des solutions instantanées, comme par baguette magique, aux problèmes de tous et de chacun. Les soutiens politiques du Président manquent de vigueur, d’initiatives et parfois de sincérité . Les opportunistes, d’entre eux, en quête de privilèges indus, savent que le vent de l’histoire ne leur est point favorable; quant aux idéalistes, souvent sincères, ils ne semblent pas comprendre que toutes les étapes ne peuvent pas être systématiquement brûlées. Des soutiens politiques réels non encadrés ont pris goût à leur marginalité et le Pouvoir politique, habitué aux applaudissements « des mains et des pieds » ne fait pas l’effort de les dénicher et de leur tendre la main pour profiter de leur talent et soutien souvent désintéressé. La tendance à vouloir quémander auprès Président est profondément ancrée dans les esprits et dans les habitudes, celle de l’aider et de lui donner sans conditions préalables meurt chez tout le monde dès le soir de la proclamation des résultats du scrutin. Or un Président de la République est l’homme, parmi tous les citoyens, qui a le plus besoin de soutien, eu égard au poids de la charge qu’il porte sur ses épaules. On lui attribue le programme : <<son programme >>; il se l’attribue lui même, <<mon programme >>; ce n’est pas faux, mais il ne peut réaliser la tâche tout seul à l’instar du pilote ou du commandant d’un navire. Il a besoin, pour le moins, du soutien actif, dévoué et sans condition de ses soutiens politiques et, dans toute démocratie, de l’attitude positive et rationnelle de tous les citoyens. Les problèmes du pays, des citoyens et de l’Etat qui attendent des solutions depuis peu ou depuis trop longtemps sont innombrables. Les priorités ne sont pas toujours bien cernées et ceux qui sont à la recherche de solutions ne savent pas faire preuve de patience et donner du temps au temps, si rare et si précieux d’un Président de la République. Jamais, Président avant Mohamed ould Cheikh Ghazouani ne reçut un héritage aussi lourd que négatif.

Pire, tout a été fait pour qu’il succombe sous le poids des dettes et démissionne , pour cause de dénuement et faute de moyens techniques financiers et humains disponibles ou en perspective. Parmi ces problèmes certains relèvent du jamais vu et nécessitent, en conséquence, des solutions originales. Le programme électoral du Président reste à ajuster et à réactualiser. Lors de son élaboration, les données justes et exhaustives n’étaient pas suffisamment disponibles et bien des aspects restaient cachés. Le diagnostic sur lequel tout programme se fonde doit être précis et systématique et doit être établi en toute connaissance de cause. A l’opposé de cela, les auteurs de ce programme ignoraient les l’ampleur des problèmes et l’absence des moyens requis pour le réaliser. De plus, des événements majeurs, stratégiques et imprévus sont intervenus après l’annonce de ce programme ( Covid 19 et découvertes de la Commission d’enquete parlementaire ,conséquence d’une autre pandémie de 10 ans).

La priorité au début de ce mandat est d’asseoir un régime, son autorité au double plan politique et économique, d’établir une communication efficiente et un marketing sincère. Dans une République, cela commence par le Président et sa Présidence. Cette tâche revient, sous sa supervision et celle de son équipe, aux Gouvernements qui peuvent se succéder, aux soutiens inconditionnels et aux alliés politiques de tout bord…

Pour l’observateur actif ou passif de la scène politique de ces derniers temps, il est évident que tout ce monde, dans l’intérêt de la Mauritanie, gagnerait à consolider, sans tarder, ses acquis, en suivant une stratégie qui s’articulerait progressivement autour d’objectifs prioritaires et stratégiques en commençant par le commencement, c’est à dire les questions les plus urgentes.

Par ailleurs, il va de soi – et nous l’oublions trop souvent- qu’il faut toujours, fixer des délais et des échéances: des planning et des chronogrammes pour l’efficacité de toutes nos entreprises.

…. A suivre



Mohamed Ould Mohamed El HACEN

Institut International de Recherche et d’ Études Stratégiques (2IRES)

LE 12 Octobre 2020