Ouverture de l’atelier de lancement du processus d’élaboration du Plan National de Développement Sanitaire 2021- 2030

Le ministre de la Santé, Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed a présidé aujourd’hui, le début des travaux de l’atelier national de révision du plan Plan National de Développement Sanitaire2021- 2030, qui est la nouvelle édition qui vient -après la fin du plan 2016-2020.

L’élaboration de ce plan a fait l’objet d’une série d’études et d’ateliers pour évaluer le plan adopté et diagnostiquer la situation existante pour connaître l’état des indicateurs de santé et les niveaux qu’ils ont atteints, que ce soit au niveau des services, des infrastructures ou des ressources humaines.

Le ministre a prononcé un discours dans lequel il a évoqué l’importance d’une action concertée pour atteindre les objectifs de santé, et s’est concentré sur le rôle des acteurs des secteurs ministériels, des organismes communautaires et des partenaires de développement.

Il est à noter que l’ouverture de l’atelier a réuni trois ministres, à savoir, le Ministre de l’hydraulique et de l’assainissment, le Ministre du développement rural, la Ministre des affaires sociales, de l’enfance et de la famille, ainsi que l’ambassadeur de l’Union européenne et le représentant de l’Organisation mondiale de la santé lesquels ont exprimé leur volonté des partenariat pour accompagner ce dispositif et les politiques menées par le secteur.