Le Front Polisario a annoncé “officiellement” l’annulation de l’accord de cessez-le-feu avec le Maroc en vigueur depuis 30 ans, après que le Maroc ait lancé une opération dans la zone tampon de Guerguerat au Sahara Occidental.

Ceci est intervenu dans une déclaration signée par le secrétaire général du Front, Ibrahim Ghaly, publiée par l’agence de presse Polisario, sur fond de tensions récentes dans la région de «Guerguerat».

Selon le communiqué, «l’accord de cessez-le-feu avec le Maroc et le rebondissement des hostilités qui en a résulté ont été officiellement annulés pour défendre les droits légitimes de notre peuple».

Cette décision fait suite à des tensions entre les deux parties qui ont poussé le Maroc à annoncer sa décision de mettre un terme à ce qu’il a qualifié de “provocations dangereuses et inacceptables” du front à Guerguerat.

Le ministre des Affaires étrangères de la “République arabe sahraouie”, dont le Polisario a déclaré son implantation en Algérie depuis 1976, Mohamed Salem Ould Salek, a déclaré: “Les combats se poursuivent après le retrait des forces marocaines de Guerguerat”, sans précisions.

Il a ajouté que l’accord de cessez-le-feu, en vigueur depuis 1991 sous les auspices des Nations Unies, “est devenu un élément du passé”.

Vendredi, l’Algérie a dénoncé «fermement» les «graves violations» du cessez-le-feu vieux de plusieurs décennies au Sahara occidental et a appelé à «l’arrêt immédiat» des opérations militaires.

“L’Algérie appelle les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à faire preuve de responsabilité et de retenue”, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Pour sa part, l’Espagne a appelé les parties à “reprendre le processus de négociation” sur le Sahara occidental après que le Maroc a lancé une opération militaire et que le Front Polisario a annoncé qu’il avait mis fin au cessez-le-feu entre les deux parties en vigueur depuis 1991.

L’Espagne, ancienne puissance coloniale au Sahara occidental, a exhorté “les parties à reprendre le processus de négociation et à s’orienter vers une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable”, selon un communiqué publié vendredi soir par le ministère espagnol des Affaires étrangères.

Le ministère a ajouté que “le gouvernement espagnol soutient les efforts du secrétaire général des Nations unies pour assurer le respect du cessez-le-feu au Sahara occidental”.

Elle a souligné que “ces derniers jours, l’Espagne a pris des mesures dans ce sens et a appelé à la responsabilité et à la retenue”.

Le Sahara occidental est une vaste zone désertique sur la côte atlantique de l’Afrique et une ancienne colonie espagnole, dont le Maroc contrôle 80%, et il a proposé de lui accorder l’autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, réclame son indépendance.

7 pays arabes expriment leur soutien à la décision du Maroc

Samedi, les pays arabes ont continué d’exprimer leur soutien au Maroc dans sa récente action contre le front “Polisario” à “Guerguerat” dans la région du Sahara.

Depuis le 21 octobre dernier, les éléments du Front polisario ont entravé le passage des camions marocains à travers le passage en Mauritanie.

Et vendredi, le ministère marocain des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué que son pays s’emploie à mettre fin à ce qu’il a qualifié de “provocations dangereuses et inacceptables” du front “Polisario” à “Guerguerat”.

Dans un communiqué ultérieur, l’armée marocaine a annoncé que le passage “est désormais totalement sécurisé” après la mise en place d’une ceinture de sécurité qui assure la circulation des biens et des personnes.

À cet égard, le Koweït a annoncé son soutien aux «mesures prises par le Royaume frère du Maroc pour assurer la circulation normale et sans entrave des marchandises et des personnes dans la région».

Dans un communiqué, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a réitéré la «position ferme et de principe de son pays en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc», exprimant son rejet de toute action ou pratique qui affecterait le trafic dans la région.

Et il a appelé à “la retenue et l’engagement en faveur du dialogue et des solutions pacifiques conformément aux dispositions des résolutions pertinentes sur la légitimité internationale”, selon la même source.

À son tour, le Sultanat d’Oman a exprimé son soutien au “Royaume frère du Maroc dans les mesures qu’il a prises pour protéger sa sécurité et sa souveraineté sur ses territoires et pour assurer le maintien de la liberté de circulation civile et commerciale dans la région”.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères d’Oman a réitéré le soutien de son pays aux «efforts déployés par les Nations Unies pour instaurer la paix et la stabilité dans la région de Guerguerat».

Plus tôt aujourd’hui samedi, l’Arabie saoudite et la Jordanie ont annoncé aussi leur soutien au Maroc.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé sa condamnation de «toutes pratiques qui menacent le trafic dans cette liaison vitale entre le Maroc et la Mauritanie».

De son côté, le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné, dans un communiqué, ce qu’il a qualifié d ‘«incursion illégale» (du Polisario) dans le passage, soulignant sa position «totale» avec le Maroc, pour protéger ses intérêts nationaux, son intégrité territoriale et sa sécurité.

Quant au Qatar, son ministère des Affaires étrangères a exprimé vendredi dans un communiqué sa profonde inquiétude concernant «l’entrave aux mouvements civils et commerciaux au poste frontière de Guerguerat», et son soutien au mouvement marocain dans la région.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a également confirmé dans un communiqué vendredi, “Soutenant la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de mettre fin à l’incursion illégale dans la région, dans le but de garantir la circulation naturelle des biens et des personnes”.

De son côté, le ministère bahreïni des Affaires étrangères a exprimé, dans un communiqué vendredi, sa «ferme condamnation des actions hostiles menées par la milice du Polisario et de ses dangereuses provocations au passage de Guerguerat au Sahara marocain».

Depuis 1975, il y a eu un conflit entre le Maroc et le «Polisario» au sujet de la région du Sahara, qui a commencé après que l’occupation espagnole a mis fin à sa présence dans la région.

Le conflit s’est transformé en un affrontement armé qui a duré jusqu’en 1991 et a pris fin avec la signature d’un accord de cessez-le-feu, qui considérait «Guerguerat» comme une zone démilitarisée.

Rabat insiste sur son droit à la région du Sahara, et propose une autonomie élargie sous sa souveraineté, tandis que le «Polisario» appelle à un référendum pour déterminer le sort de la région, une proposition soutenue par l’Algérie, qui accueille des réfugiés de la région contestée.

Le 30 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de prolonger d’un an le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum dans la région du Sahara “MINURSO”, jusqu’au 31 octobre 2021. (Agences)