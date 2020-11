Par :Florent Guignard

C’est l’un des plus vieux conflits au monde, irrésolu depuis près de 50 ans ; le Sahara occidental, dont le Maroc et les indépendantistes du Polisario revendiquent la souveraineté. Une ancienne colonie espagnole récupérée pacifiquement par le roi Hassan II à la mort de Franco.

En cause, une opération de l’armée marocaine, qui a annoncé vendredi avoir lancé une opération militaire dans la zone-tampon de Guerguerat pour restaurer le trafic routier à la frontière avec la Mauritanie. Le Front Polisario a décrété la fin du cessez-le-feu conclu en 1991 et repris les hostilités avec Rabat. Le Maroc a-t-il réellement violé le cessez-le-feu comme l’accuse le Front Polisario ? Décryptage de Khadija Mohsen-Finan, politologue spécialiste du Maghreb et du monde arabe, enseignante et chercheure à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

RFI