Les autres pays arabes du Golfe, comme Oman, sont intervenus avec des déclarations appelant à soutenir l’opération de sécurité Guerguerat. Tout comme le Qatar, qui a exprimé son soutien à la décision du Maroc d’agir pour sortir de l’impasse causée par l’arrêt de la circulation au passage de Guerguerat.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a exprimé, dans un communiqué, “la profonde préoccupation de l’Etat du Qatar pour l’interruption des mouvements civils et commerciaux au poste frontière situé entre le Maroc et la Mauritanie”.

Dans ce contexte, la déclaration a salué les efforts du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour parvenir à une solution politique à un conflit qui dure depuis des décennies. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a renouvelé sa ferme position sur le règlement des différends par le dialogue, la diplomatie et des moyens pacifiques, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des États. Hier soir, les Emirats Arabes Unis ont exprimé leur solidarité “envers le Royaume frère du Maroc” et soutiennent la décision du Roi Mohammed VI “de mettre fin au raid illégal dans la zone tampon de Guerguerat qui relie le Maroc à la Mauritanie, dans le but de garantir la circulation normale des biens et des personnes entre les deux pays voisins ».