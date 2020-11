Sí Se Podemos est solidaire du peuple sahraoui et du Front Polisario face à la “reprise de la guerre pour l’occupation marocaine”

L’organisation demande au Gouvernement de Sánchez de déployer un effort diplomatique pour une “paix juste” à la hauteur de la responsabilité de l’État espagnol dans le conflit.

Oui On peut exprime ce samedi sa solidarité avec le peuple sahraoui et avec le Front Polisario face à la reprise de la guerre contre l’occupation marocaine et appelle le gouvernement Pedro Sánchez à déployer “un effort diplomatique pour une paix juste à la hauteur de la responsabilité de l’Etat espagnol dans le conflit », assure José Luis Hernández, porte-parole du Bureau permanent aux Canaries de l’organisation.

De même, l’organisation considère qu ‘«il est essentiel que le Gouvernement des Canaries se positionne sans équivoque en faveur de la paix et du droit du peuple sahraoui à l’ autodétermination et se détache des manœuvres et provocations de l’armée marocaine dans sa volonté de soutenir l’occupation illégale du territoire sahraoui tout en se dérobant à son obligation de régler la question. “De l’avis de Sí Se Podemos, le pays alaouite retarde la réalisation des plans de paix devant une Organisation des Nations Unies qui est” de plus en plus affaiblie et réticente “en raison de son obligation de défense le droit du peuple sahraoui d’exercer sa souveraineté sur le territoire qui lui appartient légalement, tel que reconnu par les Nations Unies et le droit international.

Le porte-parole évoque le début des actions armées des FAR dans la matinée du vendredi 13 novembre, lorsque les forces d’occupation marocaines ont déployé du personnel militaire et lancé une attaque armée dans la bande d’El Guerguerat, qui a été repoussée par l’Armée de libération sahraouie avec un bilan initial de 12 soldats marocains morts et 72 capturés, selon des sources du Front Polisario citées par Sí Se Podemos.

Le parti rappelle que ce samedi 14 novembre marque le 45e anniversaire de la signature des accords tripartites de Madrid, par lesquels l’État espagnol a vendu le Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie. «Les Nations Unies reconnaissent le territoire sahraoui, le Sahara occidental, comme l’un des rares territoires à décoloniser sur la planète et identifient l’Etat espagnol comme puissance administrante et le Maroc comme puissance occupante. Dans ce cadre, chaque État doit assumer ses responsabilités et l’ONU, aussi, ses responsabilités, pour clore de manière juste et satisfaisante un conflit qui dure trop longtemps », souligne Hernández.

Le porte-parole de Sí Se Can souligne que le 14 novembre 1975, les mêmes accords ont également procédé à «la vente de la flotte de pêche canarienne au Maroc».

De même, ce même samedi marque le 10e anniversaire du “malheureux procès dans lequel un tribunal militaire de Rabat a injustement condamné 24 Sahraouis en soulignant qu’ils étaient responsables de la mort de 13 policiers et militaires marocains dans les événements survenus en raison de l’expulsion par force du camp Gdeim Izik “, dans lequel 20 000 personnes campaient. Le camp, près d’El Aioun, était le seul encore debout des trois camps de protestation mis en place par des citoyens sahraouis afin de rendre visible l’injustice des politiques sociales et économiques auxquelles le peuple sahraoui est soumis sous l’occupation.

“La tension dans la région a augmenté à mesure que les provocations marocaines s’intensifient après l’installation de manifestants pacifiques sahraouis dans cette bande, ce qui a entraîné la fermeture du trafic illégal dans la région. L’augmentation de la tension à El Guerguerat a conduit le Front Polisario à déclarer l’état de guerre et sa mobilisation générale dimanche dernier, 8 novembre », conclut le parti.