(Agence Ecofin) – Après le lancement d’une opération militaire par le Maroc, face aux « provocations » des indépendantistes, le front Polisario a annoncé la fin du cessez-le-feu signé entre les deux parties en 1991. L’ONU dit « regretter », comme plusieurs pays, l’escalade du conflit.

Les tensions latentes entre le Maroc et le Front Polisario pour le contrôle du Sahara occidental se sont amplifiées cette semaine. Ce vendredi 13 novembre, l’organisation a annoncé la fin d’un cessez-le-feu signé il y a près de 30 avec Rabat, sous l’égide des Nations unies.

Cette déclaration est intervenue après le lancement par les autorités marocaines, d’une opération militaire dans la zone-tampon de Guerguerat, situé près de la Mauritanie. D’après le royaume chérifien, les milices du Front Polisario ont « mené des actes de banditisme, bloqué la circulation et harcelé continuellement les observateurs militaires de la Minurso ».

Dénonçant « les provocations du Polisario » au Sahara occidental, les troupes marocaines ont mis en place « un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes », selon un communiqué de l’état-major.

De son côté l’organisation indépendantiste accuse le Maroc d’avoir « liquidé le cessez-le-feu » en lançant cette opération. Selon certaines sources, des échanges de tirs ont eu lieu mais sans dégâts humains.

Déjà, les appels au calme se multiplient au sein de la communauté internationale. L’Algérie, qui soutient le Front Polisario a déploré vendredi les « graves violations » du cessez-le-feu et exige l’arrêt « immédiat » des opérations militaires dans le Sahara occidental. La Mauritanie, elle, appelle à « préserver le cessez-le-feu » alors que la France a appelé à « tout faire pour éviter l’escalade ».

Pour rappel, l’Etat marocain contrôle 80 % de l’ancienne colonie, ainsi que ses ressources halieutiques et minières. Il souhaite accorder une « autonomie sous contrôle » au territoire, où de grands chantiers de développement ont été lancé par Rabat ces dernières années. De son côté, le Polisario (Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro), qui a proclamé une République sahraouie (RASD) en 1976, veut l’indépendance et exige la tenue d’un référendum d’autodétermination.

Moutiou Adjibi Nourou