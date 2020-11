AA/Madrid

Des protestataires ont attaqué le consulat marocain dans la ville de Valence située à l’est de l’Espagne et ont fait descendre son drapeau avant que le service de sécurité n’intervienne pour le hisser de nouveau et le remettre à sa place.

L’attaque s’est produite lors d’une manifestation organisée par la « Fédération andalouse des associations de solidarité avec le Sahara occidental », pour protester contre la récente intervention du Maroc au point de passage frontalier de « Guerguerat » avec la Mauritanie.

Des médias espagnols ont rapporté que des protestataires se sont introduits dans le siège du consulat marocain à Valence et ont fait baisser le drapeau marocain avant que le service de sécurité du consulat n’intervienne pour le hisser et le remettre à sa place.

De son côté le ministère espagnol des affaires étrangères a dénoncé dans un communiqué l’agression contre le consulat marocain à Valence.

« Le droit de manifester ne peut se transformer en violation des lois comme cela s’est produit aujourd’hui », a précisé le ministère espagnol des affaires étrangères.

Le ministère a fait observer à cet effet que cet acte était « contraire aux principes et valeurs de l’Accord de Genève visant à respecter et à protéger toutes les représentations consulaires et diplomatiques ».

Il a dans ce sens souligné que les investigations se poursuivent pour révéler les circonstances de l’agression contre le drapeau marocain, alors que personne n’a été arrêté jusqu’à présent sur fond de cet incident.

Rabat avait annoncé samedi, la reprise du mouvement de transport avec la Mauritanie au point de passage frontalier de « Guerguerat » après sa fermeture par des membres alliés au Front Polisario, depuis le 21 octobre dernier.

Le ministère des affaires étrangères marocain a annoncé, vendredi, dans un communiqué que le Maroc avait décidé de réagir aux provocations « graves et inadmissibles » du Polisario au passage frontalier de « Guerguerat ».

En réponse à la décision du Maroc, le Front a déclaré samedi qu’il ne respectera pas l’accord de cessez-le-feu qu’il avait conclu avec le Maroc en 1991 sous l’égide de l’ONU.

Le conflit opposant le Maroc au Polisario sur la Région du Sahara a commencé en 1975, soit après la fin de l’occupation espagnole dans la région.

Le conflit s’est transformé en affrontement armé qui s’est poursuivi jusqu’à 1991, année de la signature d’un accord de cessez-le-feu qui considère la zone de Guerguerat comme étant « démilitarisée ».

Rabat revendique son droit sur la région du Sahara et propose une autonomie élargie sous sa souveraineté, tandis que le Polisario exige un referendum d’autodétermination, une proposition soutenue par l’Algérie, qui abrite des réfugiés de la région.

*Traduit de l’arabe par Majdi Ismail

Agence Anadolu