Bootcamp des 2 Rives : retour sur trois jours intensifs et inspirants au service de la résilience

Découvrez les champions en devenir de la Tech for Good méditerranéenne et le profil des 10 startups sélectionnées lors du Bootcamp des 2 Rives. Celles-ci seront départagées lors de la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean du 14 décembre 2020.

30 novembre 2020 – Premier temps fort du programme EMERGING Mediterranean, le Bootcamp des 2 Rives s’est achevé hier avec un grand Pitch final. Les 10 startups finalistes sont annoncées aujourd’hui.

Organisé du 27 au 29 novembre derniers, avec LaStartupFactory depuis Casablanca et en ligne, le BootCamp des 2 Rives a permis aux 30 startups présélectionnées à l’issu de l’appel à candidatures d’EMERGING Mediterranean de suivre des formations, des ateliers et des coachings avec des experts de haut niveau. Pour rappel, 227 startups méditerranéennes, dont près d’un tiers est porté par des femmes, ont initialement candidaté pour participer à ce programme inédit d’accélération en Méditerranée. EMERGING Mediterranean est issu des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des Deux Rives et soutenu par l’Agence Française du Développement.

Ces 10 finalistes seront, ensuite, départagés lors de la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean, le 14 décembre 2020, depuis le stade Vélodrome de Marseille. Les 5 lauréats primés à l’issue de cette Conférence recevront une bourse d’amorçage de 7 000

€, intégreront le programme d’accompagnement du SIB C et participeront au Sommet EMERGING Valley des 7 et 8 avril !

Startups algériennes

Brenco Engineering & Consulting – Sofiance Boudjema, COO

YSA MED TECH – Mourad M. Benosman, co-fondateur

Startups mauritaniennes

Smart System Services – Alammy Diagana, co-fondateur

DAADOO VDP – Aminatou Sy, co-fondatrice

Startups libyennes

Green Paradise – Seraj M. Bisheya, fondateur

Speetar – Ahmed K. Elfaituri, co-fondateur

Avant le grand Pitch final ayant permis de sélectionner ces 10 startups finalistes, tous les entrepreneurs ont bénéficié de formations inspirantes, de coachings individuels, d’ateliers et d’échanges one to one avec des experts et mentors de haut niveau. Ils ont ainsi tous reçu un maximum d’outils et de conseils pour renforcer leur résilience face à la crise mondiale et pérenniser leur projet dans le temps, afin d’amplifier leur impact positif sur leur territoire et au service du bien commun.

Le BootCamp des 2 Rives : 72 heures intensives au service de la résilience.

« Ce BootCamp, c’est 72 heures d’intelligence collective, de créativité, d’agilité, d’innovation mais surtout de plaisir, d’énergie et d’enthousiasme, pour repérer et faire décoller les futurs champions de la Tech For Good méditerranéenne ! Je remercie nos 30 entrepreneurs, nos partenaires, experts, mentors et membres du Jury pour leur mobilisation et pour avoir rendu ce BootCamp aussi interactif que possible », précise Samir Abdelkrim, fondateur d’EMERGING Mediterranean.

Vendredi, lancement du BootCamp par des invités exceptionnels COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marquant le coup d’envoi de cette première édition d’EMERGING Mediterranean, l’évènement a été inauguré par Monsieur l’Ambassadeur Karim Amellal, délégué interministériel à la Méditerranée, Mihoub Mezouaghi, directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Maroc et Samir Abdelkrim, qui ont, tous les trois, pris la parole pour rappeler les enjeux d’un tel projet.

Après l’introduction de chacune des 30 pépites, et pour clôturer cette soirée, un panel d’experts de l’entrepreneuriat numérique de la région méditerranéenne a débattu des enjeux d’EMERGING Mediterranean. Isadora Bigourdan, chargée d’affaires senior à l’Agence Française de Développement, Marianne Vidal Marin, responsable de l’Accompagnement des Ecosystèmes chez I&P Conseil, Rachid Abidi, directeur du LAB’ESS (Tunisie), Hidayet el Ayadi, fondatrice de la startup SgharToon et Moushine Lakhdissi, CTO et Partner de Agridata Consulting (Maroc), composaient ce panel. Plus de détails sur cette après-midi d’ouverture sur le site d’EMERGING Mediterranean.

Un samedi intense et riche en enseignements

Dès samedi matin, les entrepreneurs ont pu profiter de deux trainings animés par Omar Amrani, Head of Innovation and Development chez LaStartupFactory, leur permettant de réfléchir sur la nécessité de définir la vision et la mission d’une startup ainsi que sur l’importance du storytelling pour mettre en avant son entreprise et la solution innovante qu’elle porte. Un troisième training consacré à l’expérience client a été dispensé par Nabil El Hilali, Professeur Chercheur ESCA EM, Senior Consultant Innovation & Design Thinking. Des workshops personnalisés étaient ensuite organisés pour chaque startup avec leurs mentors. Plus de détails sur cette matinée sur le site d’EMERGING Mediterranean.

Au cours du samedi après-midi, ils ont ensuite suivi les enseignements des experts sur l’analyse de marché, la définition d’un bon business model, l’analyse de la concurrence, le Go-To-Market avec quatre trainings de haut-niveau animés par, respectivement, Ilham Barakat, experte en Innovation, Transformation Digitale, Acculturation et Design Thinking, Hichem Radoine, Cofondateur du Consortium Connect’Innov, Ali Bensouda, Managing Partner à GO Consulting et Jamal Boukouray, VP Marketing & Business Developpment, Multidev Technologies. Ils ont ensuite pu bénéficier d’un nouveau workshop personnalisé avec leur mentor. Plus de détails sur ce samedi après-midi sur le site d’EMERGING Mediterranean.

Les interventions de ce dimanche, dernière ligne droite pour se préparer à la session finale des Pitchs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dimanche était tout aussi soutenu que la journée précédente. Dès le matin, Pierre Tachot, Entrepreneurship Expert chez Expertise France, a proposé une formation sur l’importance de mettre en place les bons KPIs pour convaincre et démontrer sa valeur. Les entrepreneurs ont pu ensuite, à nouveau, bénéficier de workshops personnalisés avec les différents mentors. Kenza Lahlou, Co-founder & General Partner d’Outlierz Ventures, a conclu cette matinée avec une keynote inspirante et motivante pour les 30 startups. Plus de détails sur ce dimanche sur le site d’EMERGING Mediterranean.

« Nous retiendrons de ces dernières 72 heures, beaucoup de bonne humeur, de la créativité, une explosion d’idées, de nombreux échanges et de très belles rencontres ! Mais aussi des idées plus innovantes que jamais et des startups passionnées avec des projets à forts impacts social et environnemental, qui accélèrent la résilience de leurs sociétés et construisent l’avenir: E.Santé, AgriTech, Climat, Résilience Territoriale, Mobilité, Inclusion sociale et Financière et Entrepreneuriat féminin. Des initiatives brillantes et spontanées, un mindset de problem solveurs, de la passion et de la solidarité, beaucoup de solidarité ! Nous sommes impressionnés par le niveau de réflexion, d’expertise et d’implication des porteurs de projets au profit de l’impact en Méditerranée. Les startups ont tout donné, et même plus pour perfectionner leurs productions et convaincre le Jury. Après plusieurs heures de pitchs durant lesquels nous avons eu la chance de découvrir plus en détail des solutions incroyablement ingénieuses, le Jury a délibéré pour déterminer les 10 finalistes ! », ajoute Samir Abdelkrim.

Comme indiqué précédemment, les 10 startups finalistes du BootCamp des 2 Rives participeront à la Conférence Digitale d’EMERGING Mediterranean et pitcheront leur solution en direct devant l’ensemble des participants. Ce sera le dernier rendez-vous avant de découvrir les 5 lauréats du programme EMERGING Mediterranean.

En route pour la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean

La Conférence Digitale EMERGING Mediterranean est l’événement de clôture de la première phase de ce grand programme d’accélération des startups en Méditerranée. Elle se tiendra en digital le lundi 14 décembre 2020 de 14h à 17h en direct du stade Vélodrome de Marseille avec la participation notamment de : Karim Amellal, Ambassadeur, Délégué Interministériel à la Méditerranée, Jérémie Pellet Directeur Général d’Expertise France; Kenza Lahlou, Co-founder & General Partner d’Outlierz Ventures; Patricia Ricard, chef de file pour la France du Sommet des Deux Rives de la Méditerranée; Amel Saidane Présidente de Tunisian Startups; Rym Jarou, Directrice Générale de Smart Tunisia; Sami Agli, Président de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen; ou encore Aissata Lam, Présidente de la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Samir Abdelkrim livre les premières informations disponibles quant à cet évènement : « Ce second temps fort d’EMERGING Mediterranean est le nouveau rendez-vous des décideurs et des acteurs de la Tech For Good en Méditerranée. Startupers, entrepreneurs, bailleurs, investisseurs mais aussi officiels, mentors, experts et collectivités participeront à cet évènement inédit. Des tables rondes et des interviews exclusives les réuniront et seront dédiées aux thématiques qui régissent le programme d’accélération depuis sa phase de lancement : financement de la Tech For Good, résilience des écosystèmes, essor des solutions d’e-santé ou encore les questions très actuelles de biodiversité et de villes durables. Les débats et les échanges qui en découleront permettront la rédaction d’un plaidoyer en faveur de la Tech For Good, dont la présentation aura lieu lors de la 4ème édition Spéciale Résilience du sommet EMERGING Valley les 7 et 8 avril 2021. »

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour suivre cette conférence en direct :

***

À propos d’EMERGING Mediterranean

Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux Rives et bénéficiant du soutien de l’Agence Française du Développement, EMERGING Mediterranean été créé pour identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques de la Tech For Good en Méditerranée, afin de démultiplier leur impact, mettre en valeur ces modèles de réussite et, in fine, contribuer à la résilience de leurs sociétés.

Pour plus d’informations : www.emergingmediterranean.co

À propos d’EMERGING Valley :

Fondé en 2017 par Samir Abdelkrim (auteur de Startup Lions), EMERGING Valley est un sommet unique et pionnier rassemblant les entrepreneurs, décideurs, et experts africains et mondiaux du numérique sur le territoire d’Aix- Marseille-Provence. De sa position géographique, le territoire a tous les atouts pour être le trait d’union entre Afrique et Europe. EMERGING Valley souhaite faire rayonner les écosystèmes numériques émergents sur le territoire Aix-Marseille-Provence. Soutenu par le Département des Bouches du Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence, la Ville de Marseille, EMERGING Valley participe à la création de passerelles entre les startups africaines et les réseaux d’innovation français, européens et internationaux.

