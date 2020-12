Addis-Abeba, Genève, Washington D.C., le 25 novembre 2020 – La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et l’Institut Portulans, un institut de recherche et d’enseignement basé à Washington D.C., s’associent pour lancer les résultats et les classements de la dernière édition du Rapport de préparation du réseau (NRI 2020), du groupe de réflexion évaluant comment les pays sont prêts à tirer parti des technologies de l’information pour être prêts à l’avenir.

Intitulé, « Accélérer la transformation numérique dans une économie mondiale post-COVID », le rapport sera lancé virtuellement, le 30 novembre 2020.

Selon le rapport, l’Afrique continue d’accuser du retard par rapport aux autres régions, en particulier en ce qui concerne l’accès, l’accessibilité et l’utilisation des TIC. Le rapport note qu’une fois que « l’effet domino » du COVID commence à frapper le commerce international et les flux d’investissement, de telles divergences entre « économies prêtes pour le réseau » et « retardataires » peuvent être amplifiées.

Maurice (61) est le pays africain le plus performant, suivi de l’Afrique du Sud (76) et du Kenya (82), tandis que la République démocratique du Congo (133) et le Tchad (134) occupent les dernières places parmi les 134 économies couvertes dans le rapport.

Le rapport montre que l’innovation numérique et l’esprit d’entreprise ont connu une hausse sur le continent, avec plus de 400 centres numériques en Afrique dans 93 villes, dont plus de 130 nouveaux centres ouverts ces deux dernières années. Ensemble, elles génèrent plus de 1,1 milliard de dollars.

Contextualisant l’analyse sur les évènements de 2020, le rapport note que la course pour répondre à la pandémie de COVID-19 a également stimulé l’innovation et la créativité à travers l’Afrique, ce qui a montré le potentiel du continent à accélérer le développement industriel, y compris sur la base de technologies locales.

Les auteurs, cependant, note que l’utilisation de la technologie numérique en Afrique reste faible, dues aux obstacles critiques qui limitent le potentiel de transformer le continent. Les défis des technologies numériques sont nombreux et aggravés par l’accès limité aux services numériques ; les politiques, cadres juridiques et réglementaires inadéquats et / ou restrictifs ; le manque de main-d’œuvre qualifiée et d’expertise ; le manque d’interopérabilité des plates-formes ; le manque de normalisation des données ; la connectivité et peu de partenariats font partie des défis à relever pour que l’Afrique puisse pleinement exploiter les avantages de l’ère du numérique.

En réponse aux questions soulevées dans le rapport, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, déclare : « Nous devons nous concentrer sur l’accès, le coût et la rapidité. Tout cela concerne la réglementation et la manière dont nous pouvons mieux façonner les partenariats public-privé pour que le continent exploite efficacement la numérisation et l’innovation ».

« L’Indice de préparation du réseau montre que l’Afrique doit faire davantage plus vite et bientôt pour garantir qu’elle comble le déficit d’accès aux TIC et d’accessibilité financière. La CEA continuera de fournir une assistance technique aux États membres à cet égard ».

Elle souligne aussi que Les gouvernements africains doivent faire plus pour saisir les opportunités de l’économie numérique mondiale, qui doit passer de 11 500 milliards de dollars en 2016 à plus de 23 000 milliards de dollars d’ici 2025 ».

« Nous voulons que l’Afrique fasse partie du monde en réseau d’aujourd’hui. Les technologies numériques joueront sans aucun doute un rôle essentiel dans la quête de l’Afrique pour atteindre les Objectifs de développement durable et l’Agenda 2063 de l’Afrique, l’Afrique que nous voulons et améliorer la façon dont nous faisons des affaires », déclare Mme Songwe, ajoutant que la qualité, l’accès et la portée sont essentiels pour résoudre les problèmes de connectivité sur le continent et que les domaines politiques clés doivent être nourris et développés pour que l’Afrique y parvienne.

Le rapport souligne que la capacité des économies nationales à soutenir les efforts visant à permettre la requalification et le perfectionnement de leur main-d’œuvre et de leurs talents locaux est essentielle pour leur avenir. Les plans de relance auront un rôle clé à jouer à cet effet.

Le rapport ajoute que le COVID et les stratégies de confinement ont accéléré la transformation numérique dans une grande partie du monde, créant des opportunités et des défis, tels que de possibles augmentations d’inégalités, augmentant le besoin de mécanismes de gouvernance appropriés pour atténuer le problème sans entraver les premiers.

Avant la pandémie de COVID, les principaux éléments d’une transformation numérique mondiale étaient déjà en place, tant au sein des nations que des entreprises. Ils se sont tous accélérés ces derniers mois : de nouvelles pratiques ont affecté notre façon de travailler, d’apprendre, d’échanger et d’interagir. Ils ne disparaîtront pas dans un environnement post-COVID.

Pour sa part, Bruno Lanvin, Co-fondateur de l’Institut Portulans et Co-auteur du rapport, déclare : « La crise sanitaire de COVID a montré comment les technologies numériques peuvent nous aider à être mieux organisés et plus résilients face à des défis sans précédent. Cependant, la crise économique et sociale qui suivra, a à peine commencé, à se faire sentir. Pour faire face aux menaces d’un chômage massif et des inégalités croissantes, la transformation numérique est désormais une obligation urgente, en Afrique comme dans le reste du monde ».

Le modèle NRI reconnaît l’omniprésence des technologies numériques dans le monde en réseau d’aujourd’hui et repose ainsi sur quatre dimensions fondamentales : la technologie, les personnes, la gouvernance et les effets. Cette approche holistique signifie que le NRI couvre des questions allant des technologies futures telles que l’IA et l’Internet des objets (IoT) au rôle de la transformation numérique dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Pour ce qui est de ce modèle, Soumitra Dutta, Co-fondateur de l’Institut Portulans et Co-auteur du rapport, souligne que « le concept principal sous-jacent au nouveau modèle NRI est que notre avenir collectif exigera une intégration harmonieuse des personnes et de la technologie. Les gens et la technologie interagiront de plus en plus en tant que collaborateurs et partenaires dans la plupart des secteurs de la société et des entreprises. Pour garantir l’efficacité de cette intégration, des mécanismes de gouvernance appropriés devront être mis en œuvre pour résoudre les problèmes liés à la confiance, à la sécurité et à l’inclusion ».

Cette année, le partenaire de connaissances pour le rapport NRI est STL, un intégrateur de réseaux numériques de premier plan. Lors du lancement du rapport, le PDG du groupe STL, Anand Agarwal, déclare : « Nous pensons que les grands réseaux numériques sont les principales plates-formes d’une meilleure collaboration humaine et d’un monde meilleur. L’Indice de préparation du réseau est un outil puissant visant à aider les entreprises et les nations à se transformer numériquement. Les intégrateurs de réseaux numériques comme STL travaillent avec diligence à notre responsabilité de rendre les réseaux efficaces et abordables ».

