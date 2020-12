PLUS JAMAIS SANS LES FEMMES

Lorsque nous avons lancé le 4e appel à candidatures WIA 54 des meilleures entrepreneuses africaines pour l’année 2020, nous étions tous loin d’imaginer que nous allions vivre une pandémie qui allait affecter le monde entier à ce point.

Dans ce contexte particulièrement tendu économiquement, les femmes ont, plus que jamais, un rôle majeur à jouer dans ce monde qui ne sera plus jamais comme avant. En effet, nous ne devons pas le laisser se penser sans nous, les femmes.

Or, chaque période de crise profonde, avec les conséquences économiques que l’on connaît, est un moment d’exacerbation des inégalités, et en premier lieu de l’inégalité entre les femmes et les hommes, dont les impacts négatifs sur la production de richesse et la croissance sont bien connus.

Nous devons donc nous engager à rendre possible immédiatement ce qui nous semblait, avant, avoir vocation à prendre des décennies de petits pas.

Nous devons pouvoir nous exprimer, débattre, contredire, proposer, créer et décider sur un pied d’égalité.

Le programme WIA 54 vient soutenir cette démarche, de création d’un cadre d’égalité et d’accompagnement des femmes désireuses de contribuer à la création du monde de demain.

La communauté WIA est friande d’idées novatrices. Rejoignez-nous !

