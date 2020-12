Jodie Foster, Benedict Cumberbatch et Tahar Rahim jouent dans la nouvelle Mohamedou Ould Selahi, qui est basée sur l’histoire vraie du détenu de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi. Le film devrait arriver le 19 février 2021.

Rahim incarne Slahi, qui a passé 14 ans à Guantánamo, soupçonné d’être lié aux attentats du 11 septembre, bien que jamais inculpé (Slahi est de Mauritanie, un pays d’Afrique du Nord-Ouest, où le film tire son titre). Pendant sa détention, Slahi a été soumis à de nombreuses tortures et à des techniques d’interrogatoire extrêmes, qu’il a racontées dans ses mémoires de 2015, Guantánamo Diary, sur lesquels le film est basé.

«The Mauritanian» se concentre spécifiquement sur la tentative du gouvernement américain de monter un dossier contre Slahi et l’avocat de la défense Nancy Hollander (Foster) qui choisit de le représenter. Shailene Woodley joue l’associée de Hollander, Teri Duncan, tandis que Cumberbatch joue le lieutenant-colonel Stuart Couch, le procureur militaire qui se doute de plus en plus de l’affaire et s’inquiète du fait qu’un complot plus important soit en jeu.

«The Mauritanian» a été réalisé par Kevin Macdonald, dont le dernier film était le documentaire Whitney Houston 2018, Whitney. M.B. Traven, Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont écrit le scénario, tandis que le film mettra également en vedette Zachary Levi et Saamer Usmani.

