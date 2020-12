Récemment, des attaques terroristes se sont produites fréquemment dans certaines régions et certains pays d’Afrique, et la situation en matière de sécurité continue de faire face à des défis. Dans le contexte de la lutte conjointe contre l’épidémie, l’Union africaine et les pays africains ont renforcé leur coopération et répondu activement à la menace du terrorisme.

Dans le même temps, la communauté internationale a également travaillé d’arrache-pied pour fournir plus de sécurité et une assistance humanitaire aux pays africains afin de contribuer à maintenir la sécurité et la stabilité régionales.

Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires de maintien de la paix, a récemment déclaré que pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, la situation sécuritaire dans de nombreuses régions et pays d’Afrique n’est pas optimiste.

Le nombre d’opérations antiterroristes menées par les soldats de la paix des Nations Unies au Sahel et dans d’autres régions continue d’augmenter, mais les problèmes de sécurité auxquels certaines régions sont confrontées demeurent graves. Il est urgent que la communauté internationale renforce sa coordination et son assistance pour aider le continent africain à lutter conjointement contre le terrorisme.

Attaques terroristes fréquentes à plusieurs endroits

Les recherches pertinentes des Nations Unies ont montré que les récentes attaques terroristes créées et auxquelles ont participé des organisations extrémistes sont principalement concentrées en Somalie, dans le bassin du lac Tchad, dans l’ouest du Sahel et au Mozambique. Parmi eux, le nombre d’attaques contre des civils a considérablement augmenté, avec une augmentation d’environ 47% en un an, représentant environ 31% du total des activités violentes.

Le 28 novembre, heure locale, plus de 40 villageois d’un village de l’État de Borno, dans le nord-est du Nigéria, ont été attaqués et tués par des militants de l’organisation extrémiste Boko Haram alors qu’ils travaillaient sur des terres agricoles, et nombre d’entre eux étaient portés disparus. Le président nigérian Buhari a publié une déclaration condamnant les atrocités commises à Boko Haram, déclarant que le gouvernement avait fourni le soutien nécessaire aux forces armées pour intensifier les efforts de lutte contre l’organisation extrémiste. Selon les médias locaux, le «Boko Haram» a récemment fréquenté et lancé des attaques dans le nord-est du Nigéria, posant une menace pour la sécurité des pays voisins tels que le Tchad, le Niger et le Cameroun.

À Mogadiscio, la capitale de la Somalie, l’organisation extrémiste « Al Shabaab » a lancé un attentat-suicide contre un glacier le 27 novembre, tuant au moins 7 personnes. Quelques jours auparavant, les «Al Shabaab» avaient lancé un attentat-suicide dans un autre restaurant de Mogadiscio et une explosion à un poste de contrôle de sécurité dans la banlieue, tuant et blessant des dizaines de civils et de soldats. Le «Parti de la jeunesse» somalien est étroitement lié à l’organisation «Al-Qaïda» et a récemment lancé de fréquentes attaques terroristes en Somalie et dans les pays voisins. Les forces gouvernementales somaliennes ont intensifié leur déploiement et lancé une offensive contre le bastion d’Al-Shabaab dans la partie centrale du pays.

Dans les régions du nord du Mozambique, les activités des organisations extrémistes se sont intensifiées. Récemment, un groupe armé a de nouveau attaqué plusieurs villages de la province septentrionale de Cabo Delgado, tuant brutalement plus de 50 personnes, enlevant de nombreuses femmes et enfants et incendiant un grand nombre de maisons.

Selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations, depuis 2017, des militants et des groupes de la région nord de Cabo Delgado ont continuellement commis de graves violations des droits de l’homme, y compris le recrutement d’enfants soldats. Les dernières données montrent que le nombre de personnes déplacées par le conflit dans la région est passé d’environ 88 000 plus tôt cette année à plus de 355 000 aujourd’hui. Le Ministre des affaires étrangères du Mozambique, Macamo, a récemment averti que les activités armées extrêmes dans le nord du pays pourraient se propager aux pays voisins et même menacer la sécurité de toute la région de l’Afrique australe.

Les dernières données publiées par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en octobre ont montré qu’en raison de la propagation de l’épidémie, des conflits armés, de la pauvreté et du changement climatique, environ 13,2 millions de personnes dans la région du Sahel en Afrique à elle seule ont besoin d’une aide humanitaire, dont la moitié sont des enfants. .

De multiples facteurs sont liés

Selon les données du Centre de recherche et d’enquête sur le terrorisme de l’Union africaine, de janvier à août 2020, il y a eu 1168 attaques terroristes en Afrique, soit une augmentation de 18% par rapport aux 982 attaques de la même période en 2019. Selon les statistiques de l’African Strategic Research Center aux États-Unis, de juin de l’année dernière à juin de cette année, des groupes radicaux et extrémistes en Afrique ont participé à 4161 incidents violents, soit une augmentation de 31%, établissant un nouveau sommet du nombre d’activités violentes de ces groupes. Ce nombre a été multiplié par 6 par rapport à 2011.

Certains analystes ont souligné que la situation épidémique qui continue de se propager dans de nombreux pays africains a rendu la situation antiterroriste dans la région de plus en plus compliquée. « Les criminels et les extrémistes violents utilisent l’épidémie pour créer plus de chaos dans le monde. » Un récent rapport de recherche de l’Institut régional des Nations Unies pour la criminalité et la justice montre que le terrorisme, l’extrémisme violent et les groupes criminels organisés tentent de tirer parti de la nouvelle pandémie de pneumonie à couronne. Des activités plus fréquentes, à la recherche d’opportunités de saper les mesures de riposte et la crédibilité du gouvernement local contre l’épidémie.

Selon un rapport publié sur le site Internet «Modern Diplomacy», «Boko Haram» a récemment ciblé des zones connaissant des problèmes de sécurité alimentaire et un chômage sévère. L’organisation a utilisé les réseaux sociaux pour publier des remarques contre les mesures de prévention des épidémies et a tourné ses cibles vers le personnel médical. Parallèlement, elle a incité les jeunes à rejoindre des groupes extrémistes en versant des salaires aux jeunes sans emploi et en produisant un grand nombre de vidéos de propagande.

Un rapport publié par l’Institut africain de recherche sur la sécurité des think tanks en novembre a souligné que les organisations extrémistes utilisent divers moyens pour lever des fonds, en particulier l’utilisation de réseaux financiers internationaux illégaux pour commettre des crimes transnationaux, y compris le recrutement de troupes et le trafic d’êtres humains, de drogues et d’armes. Capacité de lancer et de soutenir des offensives militaires « . Selon les observations de l’agence, le retour des extrémistes après la défaite de l’organisation extrémiste « État islamique » en Irak et en Syrie a aggravé l’insécurité régionale. « Le retour des extrémistes a accéléré la propagation du terrorisme sur le continent africain. »

Éradiquer le terrorisme

Le Secrétaire général de l’ONU, M. Guterres, a récemment souligné dans son discours lors de la deuxième Semaine antiterroriste des Nations Unies que le terrorisme ne connaît pas de frontières et cause des dommages à tous les pays. Il ne peut être vaincu qu’en renforçant la coopération internationale. «Nous devons utiliser le multilatéralisme. Le pouvoir de trouver des solutions pratiques. » Guterres a proposé que nous continuions à améliorer les capacités antiterroristes des pays qui ont le plus besoin d’assistance, à surveiller de près l’évolution des nouvelles tendances et des nouvelles technologies des extrémistes, à prêter attention aux droits et intérêts des femmes violés par la violence et les préjugés, à empêcher la propagation du discours terroriste et à renforcer le partage d’informations. Guider les futures opérations antiterroristes.

Les opérations militaires de sauvetage humanitaire et de lutte contre le terrorisme menées par les pays africains et la coopération internationale pertinente ont obtenu des résultats remarquables. Le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger ont créé le G5 Sahel en décembre 2014 pour mener des opérations militaires conjointes de lutte contre le terrorisme et devenir «une force importante dans la consolidation de la paix régionale». Le Représentant permanent du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies, Issa Konfourou, a récemment déclaré au nom du G5 Sahel que la coordination des opérations militaires au sein des forces du G5 et entre les forces et les autres forces de sécurité avait été renforcée et que des progrès positifs avaient été accomplis dans la lutte contre le terrorisme. Par exemple, le G5 Sahel a récemment tué Ag Moussa, un haut commandant et figure clé de la branche d’Al-Qaida «Al-Qaida au Maghreb islamique», au cours d’une opération coordonnée avec l’armée française. En juin de cette année, Druckdler, un autre chef du groupe extrémiste, a également été tué.

L’Union africaine a établi le Cadre africain de paix et de sécurité en 2002, qui combinait des moyens financiers, politiques, militaires et autres pour prévenir, gérer et résoudre les conflits pour les pays africains, et a joué un rôle important dans le maintien de la sécurité et de la stabilité en Afrique. À l’heure actuelle, l’UA envisage de redéfinir les «opérations de soutien de la paix» de ce mécanisme, en augmentant le soutien aux opérations de lutte contre le terrorisme, et a l’intention de former une «force spéciale de lutte contre le terrorisme». Ces agendas seront étudiés et évalués avant le sommet de l’Union africaine en février de l’année prochaine.

«Les actions militaires à elles seules ne suffisent pas pour surmonter les menaces posées par le terrorisme et l’extrémisme violent.» Le rapport de l’Institut de recherche sur la sécurité recommande spécifiquement que les contre-mesures antiterroristes de l’Afrique passent des frappes militaires actuelles à des «mesures préventives non violentes» pour prévenir la radicalisation. Et des conditions violentes se forment. Cela nécessite des efforts d’éducation de base, de création d’emplois et de lutte contre la diffusion d’idées extrêmes.

La Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Rosemary DiCarlo, estime que pour éradiquer le terrorisme de ses causes profondes, l’Afrique doit accroître la réduction de la pauvreté, améliorer les capacités de gouvernance, résoudre les conflits ethniques, les inégalités entre les sexes, le chômage des jeunes et d’autres problèmes, afin de parvenir à une meilleure économie. Développement social, éliminer les conditions propices à la multiplication du terrorisme.

(Notre journal, Johannesburg, 1er décembre)

« People’s Daily » (16e édition du 02 décembre 2020)