Le continent africain enregistre plus de cas de personnes touchées par le VIH que toute autre région de la planète

Les progrès médicaux et pharmaceutiques de ces dernières années ont permis aux personnes touchées par le VIH de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ces médicaments ne guérissent pas l’infection, mais ils empêchent le virus de se transformer en sida.

Grâce à ces avancées, le nombre d’infections a été réduit de 40% dans le monde selon les données de l’ONUSIDA, le programme des Nations Unies qui mène la lutte contre l’épidémie.

Cependant, malgré ces améliorations, il existe une nette inégalité entre les régions. C’est le cas de l’Afrique, qui concentre les taux les plus élevés de personnes touchées par le virus du VIH et le sida. Sur les 38 millions de personnes séropositives dans le monde, environ 70% vivent en Afrique (plus de 25 millions).

30 adolescents âgés de 10 à 19 ans meurent chaque jour de causes liées au SIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous appelons le gouvernement et la communauté à améliorer l'accès à la prévention du VIH et aux outils de diagnostic adaptés aux adolescents.#WorldAidsDay pic.twitter.com/XceGhR2EEc — Abra Rosaline Tsekpuia 🇹🇬 (@Abra1298) December 1, 2020

Dans la plupart des pays africains, les conflits armés et le manque de ressources sont un obstacle pour les gouvernements, qui ne peuvent pas offrir des soins de santé de qualité. Pour cette raison, la plupart des personnes touchées par le virus n’ont pas accès au traitement ou le débutent trop tard pour contenir la maladie.

#RDC / Le VIH Sida a couté la vie à 14 400 personnes en RDC dont 205 au Nord-Kivu et déversé plus de 441 000 orphelins sur toute l’étendue du pays. https://t.co/vdgq5hiwjq — Congo Actu (@CongoActu) December 2, 2020

En conséquence, les taux de mortalité en Afrique sont les plus élevés de la planète. Sur les 770 000 décès liés au sida dans le monde en 2018, 470 000 étaient en Afrique.

Le SIDA en Afrique, entre tabou et stigmatisation

La plupart des Africains n’ont pas les moyens d’acheter les médicaments les plus avancés pour traiter la maladie, la principale méthode de lutte contre le sida est donc la prévention.

Le traitement le plus largement utilisé pour prévenir l’infection est la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et la prophylaxie post-exposition (PEP), qui préviennent la transmission du virus avant et après un rapport sexuel avec une personne séropositive.

Des traitements de prévention tels que la thérapie antirétrovirale (ARV) sont également utilisés pour prévenir la transmission entre la mère et l’enfant pendant la grossesse et l’allaitement. Et, bien sûr, l’utilisation de préservatifs dans les rapports sexuels.

Cependant, le continent africain est encore loin d’atteindre l’objectif 90-90-90 de l’ONUSIDA: que d’ici 2020 90% des personnes séropositives connaissent leur statut, que 90% reçoivent un traitement antirétroviral continu et 90% des qui reçoivent le diagnostic obtiennent une suppression virale (lorsque la quantité de VIH dans le sang est si faible qu’il n’y a aucun danger de transmission).

Un autre des grands maux qui accompagnent l’infection est la stigmatisation des personnes séropositives. Le sida est une maladie répandue en Afrique, mais en parler est toujours tabou, encore moins admettre que vous êtes porteur du virus.

Cela signifie que les personnes concernées ne se soucient pas de rechercher des informations sur les tests de diagnostic, les méthodes de prévention ou les traitements possibles.

Parmi les millions de personnes touchées par le VIH / SIDA en Afrique, la communauté gay est l’une des plus vulnérables. L’homosexualité est illégale dans 70 pays du monde, dont 33 sur le continent africain.

Les peines peuvent aller de 8 ans de prison à la peine de mort dans le cas de la Mauritanie, du Nigéria, du Soudan et de la Somalie, selon la carte des lois sur l’orientation sexuelle de l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexuels (ILGA).

Pour cette raison, les membres de la communauté homosexuelle en Afrique souffrent deux fois de la maladie: d’une part, ils n’ont souvent pas accès aux traitements faute de ressources; de l’autre, la peur d’être jugés ou arrêtés les amène à ne pas demander de soins médicaux, ce qui augmente les cas d’infection.

Stop Sida est une association de Madrid qui offre un soutien aux migrants et réfugiés lesbiens, gays, bisexuels et transgenres, dont beaucoup viennent de pays africains où ils sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle.

«La question du VIH et du sida a été un problème de discrimination et de stigmatisation pour la communauté homosexuelle», reconnaît Sebastian Meyer, le président de l’association.

Les membres de Stop Sida sont quotidiennement confrontés à des situations dramatiques, dans lesquelles des migrants ont été expulsés de leur famille ou de leur pays. «Ils ont fui et nous travaillons avec eux pour qu’ils puissent vivre selon ce qu’ils veulent», dit-il.

Le nombre de personnes séropositives diminue chaque année, mais Meyer est prudent quant à l’éradication du VIH / sida dans le monde. «Si nous regardons les statistiques, nous voyons que les personnes disposant de moins d’informations sont exposées à plus de risques. Par conséquent, la clé est l’éducation », insiste-t-il.

Selon lui, l’éducation doit être « explicite, inclusive et sans tabous », afin que chacun puisse s’informer sur les modes de transmission et réduire les risques dans sa vie sexuelle.

Ahmed Ould Bettar