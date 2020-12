Covid-19 en Mauritanie- Les écoles et université vont être fermées pendant dix jours. Une mesure motivée par la recrudescence de nouveaux de cas de coronavirus enregistrés ces dernières semaines. Près de 159 cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, en mars dernier, la Mauritanie a connu 9000 cas d’infection dont 7900 guérisons et 181 décès. La cadence des décès s’est accélérée ces derniers jours.

L’évolution négative de la pandémie préoccupe les autorités mauritaniennes. Le virus circule rapidement et partout, estime le docteur Sidi Ould Zahaf, le directeur général de la Santé publique: «Il est difficile d’expliquer la recrudescence du Covid, c’est devenu une maladie endémique, donc cela veut dire qu’elle est là dans la communauté. Donc, comme toute maladie endémique transmissible, elle peut donner des pics. Quand les conditions sont favorables, le virus donne des pics épidémiques. Et c’est ce qu’on vit actuellement, nous en Mauritanie.»

Le respect des mesures préventives

Pour freiner la propagation du virus, le directeur général de la Santé appelle au respect des mesures préventives Jusqu’à présent, on n’a pas de solution efficace pour endiguer cette maladie. Et tant que cette solution n’est pas en place, le seul moyen qui reste, c’est la prévention. Ce sont les mesures individuelles et collectives qui sont connues par tous et qui permettent de réduire au moins les dégâts de cette pandémie.»

Lavage des mains systématique

Parmi ces gestes barrières: le lavage systématique des mains, le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation sociale particulièrement dans les lieux publics comme les marchés et les mosquées. Le gouvernement mauritanien a également décidé de réduire la présence des fonctionnaires dans les administrations publiques.

