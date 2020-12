Le 26 novembre 2020, la Force Conjointe G5 Sahel (FC-G5S) a mené conjointement avec la Force Barkhane, dans une école nigérienne, une action civilo-militaire (ACM) au profit des écoliers à Niamey.

Les chefs des ACM de la FC-G5S, accompagnés de personnels militaires de la base aérienne projetée (BAP) de Niamey, ont organisé et conduit, une action en faveur des élèves de l’école primaire «Aéroport 2» de Niamey. Cette action, préparée en coordination avec les autorités locales et le corps enseignant, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la capacité d’accueil de l’école et des conditions d’apprentissage des écoliers.

Ainsi, au cours d’une remise officielle, l’école primaire «Aéroport 2» a reçu un lot de 200 table-bancs.

Ce lot permet d’équiper plusieurs classes et de faire asseoir 400 élèves selon les recommandations sanitaires dans le contexte de la COVID-19.

Alors qu’une année auparavant l’école inaugurait le mur de l’enceinte, cette donation vient, encore une fois, renforcer l’engagement de laFC-G5S et de la Force Barkhane auprès de la population nigérienne.

La Force Conjointe du G5 Sahel est une force régionale qui a pour mission de lutter contre les terroristes dans les régions frontalières communes aux pays du G5 Sahel en étroitecoordination avec toutes les forces nationales et la force Barkhane. La Force Conjointe duG5 Sahel, composée d’unités provenant du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, est mandatée pour pouvoir intervenir au-delà des frontières de ces pays dans le cadre d’une règlementation paraphée par les cinq Chefs d’Etat du G5 Sahel.

Niamey, le 04/12/2020

Cellule de communication de la FC G5 Sahel