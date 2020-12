Le Maroc figure dans la catégorie des pays les moins impactés par le terrorisme, selon l’Indice mondial du terrorisme (GTI) qui est cette année à sa huitième édition. En 2020, le Maroc occupe la 102ème place sur 163 pays avec un score de 0,565. Ainsi, le Royaume a gagné 10 places dans le classement en comparaison avec l’année 2019 où il occupait la 92ème place.

Selon le rapport, le Maroc a subi neuf attaques terroristes entre 2007-2019, faisant 32 morts.

Dans la région MENA, le Maroc figure à la quatrième place derrière les Emirats arabes unis, Oman et la Mauritanie. Au niveau du Maghreb, le Royaume arrive à la deuxième position derrière la Mauritanie, classée au 135ème rang, avec un score de 0, soit dans la catégorie des pays les plus sûrs. L’Algérie se classe troisième (65ème rang mondial) avec un score de 2,696, suivie de la Tunisie (49ème avec un score de 3,858) et de la Libye (16ème avec un score de 6,25).

Les pays les plus touchés par le terrorisme sont : l’Afghanistan qui arrive à la première place avec un score de 9,595 sur 10. Viennent ensuite l’Irak avec un score de 8,682, le Nigeria (8,314), la Syrie (7,778), la Somalie (7,645), le Yémen (7,581), le Pakistan (7,541).

Cet indice annuel est élaboré par le principal groupe de réflexion de l’Institute of Economics and Peace (IEP) et constitue la source d’information la plus complète sur les tendances mondiales du terrorisme.

A noter que les pays sont classés du «pays le plus impacté» (score : 10) au « pays le moins impacté » (score: 0) par le terrorisme. Les indicateurs comprennent le nombre d’incidents terroristes, de décès, de blessures et de dommages matériels.

