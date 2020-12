Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation et suite à la recrudescence des cas d’atteinte de Covid-19 en Mauritanie ces dernières semaines, appelle le public à prendre conscience de la gravité de la pandémie et des risques de sa propagation, à agir avec sérieux et responsabilité et faire preuve du maximum de prudence face à ce fléau.

Voici le texte intégral de la déclaration du département à cet effet:

« Compte tenu de la recrudescence significative de la propagation des cas de Covid-19 dans notre pays ces dernières semaines, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures visant à réduire le risque de propagation de la pandémie. Dans ce cadre, un ensemble de textes réglementaires, y compris des circulaires et des décisions ont été rendus publics par les départements concernés, dans la perspective de la mise en place d’un dispositif juridique et institutionnel approprié.

Aussi le gouvernement a accordé 48 heures aux citoyens, pour leur donner l’occasion de s’adapter au nouveau contexte et partant de réagir positivement et de manière responsable par rapport à la nouvelle situation.

A cet effet, les pouvoirs publics ont défini un ensemble d’objectifs qui sont:

Sensibiliser les citoyens sur l’ensemble du territoire sur la gravité de Covid-19;

Veiller à la stricte application des mesures conservatoires qui ont été prises par les autorités administratives et locales; les corps militaires et sécuritaires; (Gendarmerie – Garde – Police – Sécurité routière);

Les organisations de la société civile, y compris les organisations de jeunes et de femmes et les jeunes bénévoles notamment participeront à la sensibilisation.

Parallèlement à la mise en œuvre de ces mesures, l’État a mobilisé un certain nombre de moyens nécessaires pour lutter contre la pandémie, tels que les masques et le matériel de stérilisation, dans le but de les distribuer aux visiteurs dans les lieux publics et lieux de rassemblement comme les marchés, etc.

Les pouvoirs publics attirent l’attention des citoyens sur le fait que le danger est réel et manifeste et appelle de chacun d’entre nous à faire preuve de la plus grande prudence ».