Plus de 15000 oiseaux passent l’hiver dans les lagunes de Villafáfila

L’Office encourage la visite de «l’un des joyaux environnementaux les plus importants de la péninsule et qui accumule une plus grande densité d’oiseaux». Les pluies de cet automne ont permis aux lagunes de la réserve de Villafáfila d’atteindre 60 pour cent de leur volume, ce qui a généré une augmentation substantielle du nombre d’oiseaux hivernants par rapport aux dernières années, ayant enregistré plus de 15 000 oiseaux hivernants.

A la mi-novembre et ce chiffre devrait augmenter considérablement en ce mois de décembre et janvier, période à laquelle les concentrations d’oiseaux les plus élevées sont atteintes dans cette zone.

La Junta de Castilla y León, par l’intermédiaire du ministère de l’Environnement, comme elle le fait chaque année à cette période, encourage tous les citoyens à visiter, connaître et apprécier « l’un des joyaux environnementaux les plus importants de la péninsule et qui accumule une densité plus élevée d’oiseaux ».

La situation géographique des « Lagunas de Villafáfila » en fait un « point stratégique » sur les routes migratoires de centaines d’espèces d’oiseaux, qui voyagent de toute l’Europe vers Doñana, l’Afrique du Nord et les grandes zones côtières de Mauritanie. C’est la raison des fortes concentrations d’oiseaux hivernants qui se produisent à ce moment dans la réserve naturelle.

Espèces



À cette époque, les espèces les plus abondantes dans la réserve sont le colvert et les vanneaux, qui ont présenté près de 5000 spécimens chacun à la mi-novembre, bien que l’espèce la plus emblématique soit l’oie commune, populairement connue dans la région sous le nom de pata grande ( nom traditionnel de l’espèce qui coïncide également avec le nom portugais).

Traditionnellement, ils hivernaient dans la région au nombre de plusieurs dizaines de milliers, mais les changements dans leurs habitudes d’hivernage signifient que de plus en plus d’entre eux restent en hiver en Scandinavie et en Hollande et de moins en moins à nos latitudes. Lors du recensement de novembre, 1 000 exemplaires ont été dénombrés, mais on s’attend à ce que leur nombre augmente considérablement ce mois-ci. Outre les oies communes, près de 1 500 grues ont été dénombrées.

Vous pouvez également voir de grandes quantités de pelle, sarcelle, canard et frise, bocal blanc, pochard commun et touffeté, foulques, goélands; en plus petit nombre, il y a aussi des aigrettes, des grèbes, des bécasseaux communs, des archibèbe, des aiguilles à queue noire, des avocettes et des hérons cendrés.

En tant qu’espèce curieuse qui a été trouvée dans la réserve cette année, il convient de noter la présence d’un spécimen de la grue à couronne rouge ou de la grue japonaise. Cette espèce est cataloguée en danger d’extinction, avec moins de 3000 spécimens à l’état sauvage en Asie ou la présence d’un spécimen du phalarope à bec épais, une espèce qui n’apparaît qu’occasionnellement dans notre pays.

Les meilleurs moments pour voir la grande concentration de faune dans les lagunes sont à midi et au crépuscule, car à ces moments-là, les oies et les grues pénètrent généralement dans les lagunes pour faire la sieste et dormir. Les meilleurs endroits pour l’observation sont les trois observatoires construits par la Junta de Castilla y León en termes de Revellinos, Villafáfila et Villarrín, en particulier celui situé dans la ville d’Otero de Sariegos (municipalité de Villafáfila).

Les plus fortes concentrations d’oiseaux sont atteintes entre novembre et février, mais la plus grande diversité d’espèces est atteinte entre avril et juin. Parallèlement à cette grande variété d’oiseaux associés à l’eau, la réserve abrite une communauté d’oiseaux différente toute l’année, colonisant les grands espaces ouverts et secs; Ce sont les oiseaux des steppes, parmi lesquels se distingue l’outarde (Otis dela), qui maintient ici la plus grande population du monde. Et pour enrichir davantage, si possible, toutes les espèces d’oiseaux mentionnées, il est nécessaire d’ajouter dans les zones ouvertes de cette Tierra de Campos des concentrations d’environ 80000 oiseaux hivernants (principalement des alouettes) et un large éventail d’oiseaux de proie, qu’ils ont ici leur habitat de nidification et de nidification.

Au centre de la Réserve se trouve le parc de la Maison du Parc, où se trouve un bâtiment équipé de moyens modernes d’interprétation et entouré d’un parc animalier de 23 hectares où vous pourrez facilement observer la faune aquatique dans trois lagons et une zone d’oiseaux des steppes qui abrite un petit groupe d’outardes, facilement observables par le public.

La grande taille des installations permet de rendre la présence du public compatible avec les mesures de sécurité mises en place pour COVID, il existe des gels désinfectants à l’entrée des installations et dans tous les observatoires de l’enceinte, avec des quotas pour assurer la distance. Cependant, comme dans tout autre lieu dans ces circonstances, le Conseil met en garde contre la nécessaire collaboration de tous les visiteurs pour éviter tout risque de contagion.



