Pilar Cernuda – samedi 5 décembre 2020

Ce n’est pas par hasard que ces dernières semaines, il y a eu une arrivée massive de bateaux sur la côte canarienne, causant un problème aux conséquences humanitaires et sanitaires très graves.

Ce n’est pas un problème mineur. Les relations avec le Maroc ont un impact direct sur de nombreux aspects de la vie sociale, politique et économique espagnole et sur sa sécurité intérieure; C’est la raison pour laquelle depuis le début de la démocratie, les gouvernements successifs ont accordé un traitement préférentiel aux relations entre les deux pays et, traditionnellement, le Maroc a été le premier pays visité par les présidents du gouvernement. Sauf Pedro Sánchez.

Il a demandé un rendez-vous avec Mohamed VI lorsqu’il a accédé à la présidence par la motion de censure de juin 2018, mais le roi du Maroc ne lui a donné de date que des mois plus tard, invoquant des problèmes d’horaire. Début 2020, après avoir entamé un nouveau mandat après avoir remporté les élections et surmonté l’investiture, il a déjà mis de côté la programmation d’une visite dans ce pays, bien qu’il assistera au sommet tenu tous les deux ans entre les deux États, une fois au Maroc et une fois en Espagne. Cependant, Mohamed VI n’a jusqu’à présent pas tenu de réunion avec le président espagnol. Palacio allègue que la pandémie ne conseille aucun type de réunion avec Mohamed VI, qui est en mauvaise santé depuis longtemps.

Personne ne sait que c’est une excuse, car le Maroc a également donné toutes sortes d’indices sur le malaise qu’il ressent avant les décisions de l’actuel gouvernement espagnol qu’il juge nuisibles aux intérêts marocains. Ce n’est pas un hasard si, ces dernières semaines, il y a eu une arrivée massive de cayucos et de bateaux sur la côte canarienne, causant un problème aux conséquences humanitaires, sanitaires et économiques très graves. Également politique, avec un gouvernement régional débordé par la situation et un gouvernement central qui reçoit de nombreuses critiques pour son incapacité à gérer un problème qui s’aggrave avec le temps et qui a même reçu des critiques d’organisations internationales qui assurent la défense des droits de l’homme .

Les voyages des ministres Marlaska et Laya n’ont été d’aucune utilité, le Maroc marque des distances avec un exécutif qui, disent les gens qui se déplacent dans le palais royal, ne perd pas l’occasion d’attaquer verbalement son pays et son roi. Les dernières déclarations de Pablo Iglesias, il y a quelques jours à peine, ont ajouté beaucoup plus de carburant au feu qu’il n’y en avait déjà. Il a exigé la tenue « sans plus tarder, d’un référendum libre, juste et impartial pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ».

Le référendum devrait avoir lieu à un moment donné parce que l’ONU en a décidé ainsi et a le soutien des gouvernements espagnols successifs, respectueux des résolutions de cet organe; Mais il est reporté sine die car ni l’Espagne ni l’ONU elle-même ne doivent resserrer la corde avec le Maroc. L’excuse pour ne pas célébrer a toujours été la même, le recensement. L’Espagne a défendu l’utilisation de l’actuel lorsque le traité de Madrid a été signé quelques jours avant la mort de Franco entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie, dans lequel l’ancienne colonie espagnole était divisée entre le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie a ensuite renoncé à ce territoire tandis que le Maroc l’a annexé en tant que province et a investi de gros investissements pour transformer ses deux principales villes, El Aaiún et Villa Cisneros – actuellement Dakhla – en colonies marocaines massives, en particulier à Dakhla, avec des plages vierges très attrayantes. pour le tourisme, ils ont également trouvé des conditions propices au surf.

Le Front Polisario, qui réclamait l’indépendance du Sahara avant la signature du Traité, a résisté à son abandon et a lancé une guérilla contre le Maroc et une opération diplomatique d’envergure qui a duré des années. Le Maroc a réagi durement, a maintenu ses investissements pour attirer les familles marocaines, a construit un mur de 2000 kilomètres pour protéger le Sahara occidental avec l’armée gardant la frontière et a consacré le plus grand pourcentage de son budget à cette défense militaire.

Une véritable médiation

A toutes ces difficultés politiques qui imprègnent les relations entre l’Espagne et le Maroc, il faut ajouter la proximité géographique et que l’Espagne est la porte de l’Europe pour des millions d’émigrants. Avec un problème supplémentaire: l’éternelle revendication marocaine sur Ceuta et Melilla. Dans les moments de plus grande tension, les problèmes entre les deux gouvernements ont été résolus, ou calmés, avec un appel téléphonique du roi Juan Carlos à Hassan II d’abord ou à son fils Mohamed VI plus tard. Juan Carlos a calmé les esprits entre Moncloa et les rois marocains lorsque la corde a été trop serrée, comme cela s’est produit lorsque Suárez et Hassan n’ont pas caché leur profonde animosité personnelle.

Tous les gouvernements, ainsi que le chef de l’État, ont donné la priorité aux relations avec le Maroc parce que nous y faisions beaucoup. Et des formules de collaboration très importantes ont été créées: sous la direction espagnole, la plupart des villes côtières sont devenues des villes touristiques, avec la construction d’hôtels et de resorts de luxe et la formation des Marocains pour qu’ils ne soient pas obligés d’émigrer. Les policiers espagnols ont non seulement formé des Marocains, mais se sont également installés physiquement dans les commissariats de police au Maroc pour collaborer à l’enquête sur le terrorisme djihadiste et les mafias qui ont fait de l’or en organisant des voyages en bateaux de centaines de milliers d’émigrants.

Tout cela a été fait avec beaucoup de temps et d’efforts, aplanissant les aspérités et les réticences entre les autorités des deux pays. Mais le résultat était important, la preuve en est que dans les îles Canaries, les centres de détention provisoire ont été fermés faute d’émigrants. La pandémie, mais surtout l’abandon de la politique du gouvernement espagnol à l’égard du Maroc, ont provoqué les scènes intimidantes qui ont été observées aux îles Canaries ces dernières semaines, car la collaboration policière s’est également considérablement détériorée. Le voyage que le ministre Marlaska a fait il y a quelques jours n’a abouti à rien, le Maroc nous fait des ravages.

Comme cela a déjà été souligné, ce n’est pas un problème mineur. Il est essentiel pour l’Espagne d’entretenir des relations bien huilées avec le Maroc: avec sa maison royale, son gouvernement et ses hommes d’affaires. Nous y sommes très attachés.

diariopalentino