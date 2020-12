Le Bénin accueille du 5 au 20 décembre 2020, les éliminatoires de la CAN U20 (juniors) de football de la Zone Ouest B. Sept pays sont en lice pour s’offrir les deux tickets qualificatifs pour la phase finale de cette épreuve qui aura lieu en 2021 en Mauritanie.

C’est le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo qui accueille l’événement à l’issue de laquelle l’on connaîtra les noms des deux pays qualifiés pour Mauritanie 2021. Le Bénin, pays organisateur, le Togo, le Niger et le Burkina Faso dans le groupe A et le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Nigeria dans le groupe B sont concernés par ce mini-championnat.

Deux matches meublent le programme du samedi 5 décembre 2020 pour le compte de la première journée du groupe A. En match inaugural le Bénin affrontera le Niger tandis qu’en seconde opposition le Togo croisera le fer avec le Burkina Faso. Quant à la Côte d’Ivoire, elle jouera gros dimanche 6 décembre contre le Nigeria pour le compte du groupe B.

L’objectif pour chaque formation est d’obtenir les trois points de la rencontre. Les supporteurs attendent beaucoup de ces six formations. Tout comme les observateurs avertis. » Nous avons raté les deux dernières CAN des U20. Je pense que cette fois nous devons tout faire pour y être », a déclaré il y a peu, le 1er vice-président de la FIF, Sory Diabaté.

La CAN U20 aura lieu du 14 février au 4 mars 2021 en Mauritanie.

Adou Mel

afrikipresse